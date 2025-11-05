El motivo por el que debes apagar el WiFi de tu móvil siempre antes de irte a dormir: es clave

Hay un motivo por el que debes apagar el WiFi de tu móvil antes de irte a dormir, es una de las claves que debes aplicar a partir de ahora mismo. Uno de los grandes errores que cometemos en estos tiempos en los que la tecnología está cada vez más y más presente es este cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, lo que puede pasar a partir de ahora es algo que tocará tener en cuenta.

Hemos tenido en cuenta algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con más de una sorpresa del todo inesperada con la llegada de un teléfono que hace las funciones más diversas jamás imaginadas. Si nos hubieran dicho hace unos años, a inicios de los años 2.000 que estaríamos pendientes de una pequeña pantalla, no nos lo hubiéramos creído. La dependencia del teléfono es tal que hasta para dormir lo tenemos encendido casi siempre, algo que los expertos advierten que debemos dejar de hacer antes de que sea tarde por un motivo de peso.

Es clave que hagas esto con el móvil

El móvil es nuestra herramienta imprescindible. Sin duda alguna, parecerá impensable que salgas de casa sin él, en este intento de empezar a visualizar una serie de elementos que van de la mano de unos cambios que pueden ser esenciales en estos días.

Tenemos por delante algunas situaciones que pueden convertirse en una realidad en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Por lo que, tenemos que empezar a prepararnos para una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Estas rutinas saludables que queremos implementar pueden empezar directamente por una comida que se convertirá en el mejor aliado de unos cambios destacados. Comer bien y hacer ejercicio, es sólo el primer paso, deberemos tener en consideración que también hay que cuidar nuestra mente.

El teléfono suele ser un gran enemigo del descanso, en especial cuando vivimos pendientes de las actualizaciones en redes sociales o de los correos. En esencia lo que necesitamos es empezar a pensar en determinadas nuevas rutinas que empiezan con un clic a la hora de ir a dormir.

Debes apagar el WiFi de tu móvil antes de irte a dormir

Antes de irte a dormir tocará apagar el WiFi de tu móvil con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que necesitamos para estar en plena forma. En esencia, estaremos ante una costumbre que según los expertos es más beneficiosa de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como nos explican los expertos de la Tiendaensueños: «Si estas cosas te preocupan, aquí van algunas ideas. ¿Qué tal si apagas el wifi por la noche? Sí, sabemos que suena un poco radical, pero podría ser un truco para un mejor descanso. La calidad del sueño es compleja y depende de varios factores individuales. Algunas personas podrían no notar ninguna diferencia al apagar el wifi, mientras que otras podrían experimentar beneficios en términos de sueño. Si te preocupa la influencia del wifi en tu sueño, podrías experimentar apagándolo por la noche y observar si hay algún cambio en tu calidad de sueño. Siempre puedes instalar un programador horario en el enchufe de tu router para que el apagado y encendido se realice de manera automática todos los días. De esta manera te despreocupas de tener que estar apagando o encendiendo el dispositivo. Además, implementar otras prácticas saludables del sueño, como mantener una rutina regular de sueño, limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarte y crear un ambiente propicio para dormir, también puede contribuir a mejorar tu descanso».

Los elementos que afectan la calidad del sueño quizás nos afectarán más de lo que nos imaginaríamos. siguiendo con los mismos expertos:

Reducción de la Exposición a Radiaciones Electromagnéticas: Al alejar el router de las áreas de descanso, se reduce la exposición directa a las radiaciones electromagnéticas emitidas por el dispositivo. Esto podría ser beneficioso para mitigar posibles impactos en la calidad del sueño.

Menos Interferencia con Dispositivos Electrónicos: Colocar el router lejos de dispositivos electrónicos sensibles, como relojes despertadores digitales, lámparas u otros aparatos en la habitación, puede ayudar a minimizar la interferencia electromagnética y garantizar un entorno más tranquilo.

Menos Tentación de Uso Nocturno de Dispositivos: Al estar más alejado del router, es posible que sea menos tentador revisar dispositivos electrónicos antes de acostarse, lo que podría contribuir a un mejor hábito de sueño al limitar la exposición a la luz azul de las pantallas.

Por lo que, quizás a partir de ahora nos convenceremos de la importancia de apagar el WiFi antes de dormir.