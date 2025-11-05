Dinamo de Zagreb - Celta: horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online el partido de Europa League.

El Celta se enfrenta al Dinamo de Zagreb en la cuarta jornada de la fase de liga de la Europa League, uno de los rivales más duros a los que tendrán que hacer frente los de Claudio Giráldez. El combinado gallego sabe que si logra la victoria en Croacia será un paso de gigante para lograr ese objetivo de estar en la siguiente ronda. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo.

Cuándo se juega el partido de Europa League Dinamo de Zagreb – Celta

El Celta viaja a Croacia para enfrentarse al Dinamo de Zagreb en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League y que se disputa en el Estadio Maksimir. El conjunto que dirige Claudio Giráldez arranca esta fecha de la competición de plata del viejo continente en la novena plaza después de haber conseguido seis puntos de nueve posibles, mientras que los croatas ocupan la cuarta posición con siete unidades en su casillero, por lo que no conoce todavía la derrota en lo que llevamos de torneo.

Horario del Dinamo de Zagreb – Celta de la Europa League

La UEFA ha programado este emocionante Dinamo de Zagreb – Celta que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 6 de noviembre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre los croatas y los vigueses en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes en la previa del duelo entre las aficiones para que el encuentro pueda arrancar de manera puntual en el Estadio Maksimir.

Dónde ver el Dinamo de Zagreb vs Celta en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputan en esta competición de plata del viejo continente. Este Dinamo de Zagreb – Celta de la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League que se disputa en el Estadio Maksimir se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago, por lo que para ver todo lo que ocurra en tierras croatas habrá que tener contratado el paquete que incluye el fútbol europeo porque no se podrá ver gratis por TV.

Además, todos los aficionados del cuadro gallego y los seguidores de las diferentes competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Dinamo de Zagreb – Celta correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, además de que este medio pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella de manera sencilla con un ordenador.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa y durante esta jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. Una vez acabe los choques de los equipos españoles que participan, como el Celta y el Real Betis, además del Rayo Vallecano en la Conference League, publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se puedan producir en sus respectivos encuentros.

Dónde escuchar por radio en directo el Dinamo de Zagreb – Celta

Todos los aficionados del conjunto celeste que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partido de la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League Dinamo de Zagreb – Celta deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio Maksimir para contar desde Croacia todo lo que esté sucediendo en el encuentro de los vigueses.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Dinamo de Zagreb – Celta

El Estadio Maksimir, ubicado en la capital de Croacia, será el escenario donde se celebrará este vibrante Dinamo de Zagreb – Celta que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1912, por lo que tiene más de 100 años de vida. Tiene capacidad para acoger a 35.000 aficionados y este jueves se espera un auténtico ambientazo para intentar animar a los suyos para que consigan la victoria ante los pupilos de Claudio Giráldez.

La UEFA ha designado al árbitro griego Anastasios Papapetrou para que imparta justicia en este apasionante Dinamo de Zagreb – Celta de la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. Al frente del VAR estará su compatriota Athanasios Tzilos para revisar todas las acciones polémicas que se le escapen a su compañero para, si estima oportuno, avisarle por el pinganillo para recomendarle que vaya a analizar la jugada al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Maksimir.