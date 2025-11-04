Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Marta recibe una inquietante carta
No se lo esperaba
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 3 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 428 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Damián no duda un solo segundo en culpar a la familia Merino por el resultado de la votación, puesto que el rumbo de la empresa ha cambiado de forma radical. En cuanto a Tasio, no ha dudado en compartir la noticia sobre la nueva situación empresarial, mientras que Luz ha autorizado a Begoña a retomar su rutina. Las dos se ilusionan con el nuevo proyecto que tienen en común.
Lejos de que todo quede ahí, los fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Gabriel ha dado el paso de decir adiós a Begoña para poner rumbo a París. Aun así, su marcha ha dejado en el aire alguna que otra incógnita. Por si fuera poco, Marta se siente incapaz de perdonar a Digna, pero un doloroso recuerdo ha conseguido conectarla con su tía, y hacerlo mucho más de lo que podía llegar a imaginar. Teo realiza un desafortunado comentario que entristece a Claudia. Por este motivo, Cristina ha optado por quedarse en la colonia para tratar de consolarla, en la medida de lo posible. En su visita al hospital, y a pesar de las tensiones, Damián ha querido valorar lo verdaderamente importante.
¿Qué sucede en el capítulo 429 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 4 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Damián ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Manuela. Ella no tarda en responder con cierta ternura. Marta ha optado por dar un paso atrás. ¿De qué forma? Reconciliándose con Digna.
Por si fuera poco, se ha visto sorprendida al recibir una carta inquietante que podría llegar a remover su pasado más reciente. En cuanto a Digna, se ha enfrentado a don Agustín, pero también ha marcado ciertos límites. En cuanto a Begoña, confirma una laguna en la memoria de Andrés, mientras que una desconocida figura llega a la colonia.
Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Luz se ha quedado completamente descolocada. ¿El motivo? Ha descubierto que su idea no cuenta con el respaldo esperado por parte de los trabajadores de la empresa. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3