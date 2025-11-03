Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gabriel se despide de Begoña y pone rumbo a París
Pone distancia
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 31 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 427 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Damián ha estallado contra Marta y María por la reciente decisión empresarial que han tomado. Después de una impactante llamada, Tasio ha confesado una traición que consigue cambiar por completo el futuro de la empresa. Carmen desvela a Tasio la importancia que David tuvo en uno de los instantes más complicados de su vida.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Andrés ha empezado, poco a poco, a recuperarse. Y no solamente eso, sino también a hacerse preguntas difíciles respecto a todo lo que ha sucedido. Una impactante revelación por parte de Digna ha conseguido desestabilizar emocionalmente a Marta, y hacerlo por completo. Todo ello mientras Julia deja intranquilo a don Agustín después de que le confesase sus sentimientos. Esta, por su parte, ha dado el importantísimo paso de confrontar a Begoña, y hacerlo sin importar en absoluto las posibles consecuencias de sus actos.
¿Qué sucede en el capítulo 428 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 3 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Damián culpa a la familia Merino por el resultado de la votación, puesto que ha cambiado de forma radical el rumbo de la empresa. En cuanto a Tasio, ha dado una importantísima noticia sobre la situación empresarial.
Por si fuera poco, Luz ha autorizado a Begoña a retomar su día a día, por lo que ambas se ilusionan por un nuevo proyecto que tienen entre manos. Gabriel se despide de Begoña para poner rumbo a París, pero su marcha deja en el aire una gran incógnita que va a ser difícil de resolver.
Marta es incapaz de perdonar a Digna, pero un recuerdo de lo más doloroso acaba conectándole con su tía mucho más de lo que esperaba. Un comentario desafortunado de Teo consigue entristecer a Claudia, mientras que Cristina opta por quedarse en la colonia para consolarla. Damián, a pesar de las tensiones, en su visita al hospital valora lo que es verdaderamente importante. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
