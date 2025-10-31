Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Andrés empieza a recuperarse
Buenas noticias
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 30 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 426 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo Gabriel no ha dudado en persuadir a Begoña para que aplace su visita al hospital. Todo ello mientras juntos dan una sorprendente noticia a toda la familia. En cuanto a Carmen, ha compartido con Gema y Claudia un durísimo episodio que tiene estrecha vinculación con su pasado. Algo que Tasio desconoce por completo.
Lejos de que todo quede ahí, Gaspar ha dado el importantísimo paso de acelerar la captación de apoyos para la cooperativa. Pero no todo queda ahí, puesto que ha querido plantear una innovadora idea a Luz que podría llegar a abrir un nuevo camino. Todo ello mientras Marta se ha visto sorprendida al recibir una inquietante llamada que, por el momento, ha preferido mantener en secreto. Por si fuera poco, dadas las circunstancias, la familia se ve en la obligación de enfrentarse a un nuevo obstáculo de carácter económico. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes. Pero no todo queda ahí, puesto que una votación decisiva va a cambiar, de lleno, el rumbo de la colonia. Algo que va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 427 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 31 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Damián no ha dudado un solo segundo en estallar, como nunca, contra Marta y María como consecuencia de su reciente decisión empresarial. Tasio, tras una inquietante llamada, ha desvelado una traición que cambia por completo el futuro de la empresa.
Lejos de que todo quede ahí, Carmen ha desvelado a Tasio la importancia que David tuvo en uno de los instantes más complicados de su vida. Andrés ha empezado a recuperarse y a hacerse difíciles preguntas respecto a lo ocurrido. Una impactante confesión de Digna ha conseguido desestabilizar a Marta por completo.
Por si fuera poco, Julia ha dejado verdaderamente intranquilo a don Agustín después de confesarle sus sentimientos. Éste, por su parte, ha dado el paso de confrontar, de una vez por todas, a Begoña. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3