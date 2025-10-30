Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gabriel convence a Begoña para no visitar el hospital
Logra su cometido
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 29 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 425 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo María tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel en el hospital, mientras que Damián opta por rechazar las condiciones que le impone Massina. En cuanto a Tasio, ha querido proponer que el futuro de la empresa se decida, de una vez por todas, en junta. Digna aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una importante confesión a Luz respecto a sus temores sobre el matrimonio de Begoña con Gabriel.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Carmen y David han querido ponerse al día, lo que podría provocar que su amor pueda llegar a resurgir. En cuanto a la cooperativa, parece que va sumando apoyo de trabajadores con el firme objetivo de poder convencer a Tasio. Todo ello mientras Damián espera que todos y cada uno de los accionistas voten en contra de la venta. A pesar de todo, empiezan a surgir serias dudas de que eso pueda llegar a suceder. Irene no ha dudado un solo segundo en despedirse de Damián, aunque antes de marcharse le hará una pregunta completamente sorprendente, a la par que inesperada. Gabriel se ha visto sorprendido por una importantísima noticia que acaba poniéndole en una situación verdaderamente complicada.
¿Qué sucede en el capítulo 426 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 30 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Gabriel no ha dudado un solo segundo en persuadir a Begoña para que aplace su visita al hospital. Es más, juntos han querido dar una importantísima noticia a la familia. Carmen hace saber a Claudia y Gema un importante episodio de su pasado.
Algo que Tasio desconoce por completo. Gaspar ha optado por acelerar la captación de apoyos para la cooperativa, planteando una innovadora idea a Luz que podría llegar a abrir un nuevo camino, de alguna forma. En cuanto a Marta, se ha visto sorprendida por una inquietante llamada que, de hecho, ha preferido mantener en secreto.
Pero no todo queda ahí, puesto que la familia se ha visto en la obligación de enfrentarse a un nuevo e inesperado obstáculo económico. Todo ello mientras una decisiva votación ha cambiado, de lleno, el rumbo de la colonia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3