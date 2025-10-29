No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 28 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 424 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Luz ha anunciado a la familia de Andrés que éste podría llegar a despertar en cualquier momento, mientras que Begoña se siente tremendamente feliz con la noticia. Eso sí, desconoce por completo las posibles secuelas que pueda tener cuando despierte. Movido por el temor de que esto suceda, Gabriel se ve obligado a tomar una arriesgada decisión.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia van a poder ver cómo Cristina no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para respaldar a Luis en su negativa de vender las patentes. Todo ello mientras Tasio y Marta acaban descubriéndolo, por lo que le reprochan que se lo haya ocultado durante todo este tiempo. Es algo que no están dispuestos a tolerar, ni mucho menos. Claudia y Gaspar animan a todos y cada uno de los trabajadores a que hagan todo lo que está en su mano para revertir la situación de la fábrica. Carmen tiene un encuentro con David y, más tarde, se lo comenta a Tasio, a pesar de ocultar lo que les une.

¿Qué sucede en el capítulo 425 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 29 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo María tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel en el hospital, mientras que Damián rechaza por completo las condiciones de Massina. Es más, Tasio propone que el futuro de la empresa se decida, de una vez por todas, en junta.

Por si fuera poco, Digna va a confesar a Luz sus temores sobre el matrimonio de Begoña con Gabriel, mientras que David y Carmen acceden a ponerse al día. La cooperativa, poco a poco, va sumando apoyo de trabajadores, y todo con la firme intención de poder convencer a Tasio. ¿Lo lograrán, a pesar de todo?

Damián espera que todos y cada uno de los accionistas voten en contra de la venta pero, en el último momento, empiezan a surgir ciertas dudas. Irene se despide de Damián, no sin antes formularle una pregunta verdaderamente inesperada. Gabriel acaba contra las cuerdas por una impactante noticia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.