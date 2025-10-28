Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden ni un solo detalle de esta serie. El pasado lunes 27 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 423 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Gabriel ha decidido ocultar a Damián que Begoña está encinta. Además, María ha intuido que algo sucede con el embarazo de la enfermera, mientras que Gabriel no puede evitar mostrarse preocupado por su hijo. Manuela hace todo lo que está en su mano para consolar a Claudia después de su ruptura con Raúl.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Gabriel ha dado el paso de persuadir a Damián para que descarte a Floral y, de esta forma, considere a los grandes almacenes como una opción. En cuanto a David, uno de los obreros que trabaja en la sala de máquinas, se ha cruzado con Chema en la colonia. Esto ha provocado un enorme e impactante hallazgo entre los dos. Pícara, Manuela ha descubierto un enorme secreto de la casa, mientras que Tasio ha dado un toque de atención a David, sin tener la más mínima idea de la relación que tiene con Carmen. En el hospital, Digna no ha dudado en ofrecer apoyo a Marta, y lo hace en el preciso instante en el que surge un atisbo de esperanza.

¿Qué sucede en el capítulo 424 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 28 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Luz anuncia a la familia que Andrés se está recuperando y que podría despertar en cualquier momento. En cuanto a Begoña, celebra la noticia respecto a Andrés, a pesar de que desconoce por completo las secuelas que el protagonista va a tener cuando despierte.

Movido por el temor de que el joven despierte, Gabriel toma una arriesgada decisión. Cristina no duda un solo segundo en respaldar a Luis en su negativa a vender patentes. Marta y Tasio lo descubren y le dan un toque de atención por haber ocultado esta información. Claudia y Gaspar animan a los trabajadores a hacer hasta lo imposible por revertir la situación de la fábrica.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia van a poder ver cómo Carmen tiene un sorprendente encuentro con David. Con posterioridad, se lo cuenta a Tasio, aunque opta por ocultar lo que realmente les une. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.