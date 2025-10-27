Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 24 de octubre, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 422 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Tasio se ha visto sorprendido por una extraña llamada que podría llegar a cambiar el futuro de la empresa. Todo ello mientras Gabriel hace todo lo que está en su mano para que Damián y Tasio consideren la oferta de los almacenes italianos para tratar de salvar la empresa. En cuanto a Gaspar, ha presionado a Tasio para que le cuente lo que está sucediendo en la empresa.

Marta, por su parte, no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir ayuda a Pelayo para tratar de salvar a la compañía de la ruina. Lejos de que todo quede ahí, Digna se ha quedado completamente sin palabras al descubrir lo que esconde Begoña. Ella, por su parte, es incapaz de disimular ante la matriarca respecto a lo que, a pesar de todo, sigue sintiendo por Andrés. En cuanto a Claudia, ha tomado una crucial determinación sobre su futuro con Raúl, mientras Gabriel ha dado el importantísimo paso de defender a María. ¿De qué forma? Pidiendo a Begoña que no la vuelva a acusar de ocultar su recuperación. Todo ello mientras Irene toma una decisión contundente y drástica respecto a su futuro.

¿Qué sucede en el capítulo 423 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 27 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo Gabriel ha decidido ocultar a Damián que Begoña está embarazada. Todo ello mientras María empieza a intuir que algo está sucediendo con el embarazo de la enfermera. Es entonces cuando Gabriel no puede evitar sentirse profundamente preocupado por su hijo.

Lejos de que todo quede ahí, Manuela hace todo lo que está en su mano para consolar a Claudia respecto a su ruptura con Raúl. Todo ello mientras Gabriel persuade a Damián para que descarte a Floral y empiece a considerar como opción a los grandes almacenes. Uno de los obreros que trabajan en la sala de máquinas se cruza con Chema, lo que provoca un impactante hallazgo.

Manuela se muestra pícara y acaba descubriendo un gran secreto de la casa, mientras que Tasio da un toque de atención a David, sin tener la más mínima idea de la relación que tiene con Carmen. En el hospital, Digna muestra su apoyo a Marta en el mismo momento en el que la esperanza hace acto de presencia.