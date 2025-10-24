Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 23 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 421 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Gaspar ha compartido las preocupaciones de los operarios con Tasio. Él se muestra profundamente hermético a pesar de la grave situación que tiene entre manos. Digna trata de convencer a Damián de la venta, mientras éste reconforta a Tasio, que no puede evitar sentirse profundamente responsable por la situación tan grave en la que se encuentra Andrés.

Lejos de que todo quede ahí, Begoña está enterada por Damián de la recuperación de María. Es por eso que no tarda en compartir con Luz todas y cada una de sus sospechas sobre su presunta mejoría. Claudia tiene serias dudas sobre si debe o no marcharse tan pronto después de todo lo que ha sucedido. Sea como sea, todos desean muchísima suerte a Raúl en su primera carrera. Todos menos Chema. Gracias a la carta que encontró de Remedios, María consigue su cometido de equilibrar, en cierta manera, la balanza con Gabriel. En cuanto a Cristina, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para tantear a su madre respecto a su decisión con respecto a José. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 422 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 24 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Tasio ha recibido una llamada extraña que podría llegar a cambiar, de alguna manera, el futuro de la empresa. Gabriel trata de que Tasio y Damián consideren la oferta de los almacenes italianos para tratar de salvar la empresa.

Gaspar decide presionar a Tasio para que le cuente toda la verdad sobre lo que está sucediendo en la empresa, mientras que Marta da el paso de pedir ayuda a Pelayo para que eche una mano a la hora de salvar a la compañía de la ruina. Digna se queda descolocada tras descubrir lo que esconde Begoña.

Ella, por su parte, se niega en rotundo a esconder lo que continúa sintiendo por Andrés. Gabriel decide defender a María frente a Begoña, y pide a ésta que no vuelva a acusarla de ocultar su recuperación. Todo ello mientras Irene toma una contundente decisión respecto a su futuro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.