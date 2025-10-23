Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña comparte con Luz sus sospechas sobre María
Necesita desahogarse
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 22 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 420 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo la campaña de Emma Govantes se paraliza por completo por falta de stock, lo que afecta muchísimo los planes de la colonia. Movido por los celos, Chema no puede evitar sembrar en Raúl la duda sobre si debe quedarse o, en su defecto, marcharse. Irene opta por negociar con el propietario de la floristería para tratar de conseguir un trato mucho más justo.
De esta forma, si llega a lograr su objetivo, podría llegar a hacer realidad el gran sueño de José. ¡No va a parar hasta hacerlo posible! Algo que le haría profundamente feliz, como no podía ser de otra forma. En cuanto a Begoña, se siente muy angustiada por la situación tan complicada y grave que está atravesando, en estos momentos, Andrés. Damián se niega en rotundo a vender, ignorando por completo la propuesta de Tasio. Él se ve sorprendido al recibir el apoyo incondicional de Joaquín cuando le cuenta todo lo que ha ocurrido recientemente. María ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hablar personalmente con Manuela y Julia para darles la noticia de que está empezando, poco a poco, a recobrar la sensibilidad. Por si fuera poco, encuentra algo verdaderamente sorprendente que puede poner a Gabriel contra las cuerdas.
¿Qué sucede en el capítulo 421 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 23 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Gaspar se sincera con Tasio respecto a las preocupaciones de los operarios, quien se muestra profundamente hermético. Digna trata de convencer a Damián de la venta, mientras que éste reconforta a Tasio. El joven se siente culpable por la condición de Andrés.
Enterada por Damián de la recuperación de María, Begoña no duda en sincerarse con Luz respecto a las dudas que tiene sobre su presunta mejoría. Claudia tiene serias dudas sobre si debe marcharse tan pronto después de todo lo que ha ocurrido, mientras todos desean mucha suerte a Raúl en su primera carrera. Todos menos Chema.
Gracias a la carta que encontró de Remedios, María ha conseguido nivelar la balanza con Gabriel en cierta manera. En cuanto a Cristina, trata de tantear a su madre para hacerle partícipe de su decisión respecto a José. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3