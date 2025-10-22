No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 21 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 419 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, Gabriel ha regresado a casa con Begoña, que no puede evitar sentirse culpable de que él entrara en la sala de máquinas. Afectadas por la situación de Andrés, Digna y Begoña han confesado a Julia un importante secreto. Damián no puede evitar desmoronarse al enfrentarse a la situación tan grave que tiene entre manos, puesto que, a pesar de que Andrés ha sobrevivido, pero sigue en coma.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo, al ver a Tasio completamente desbordado, Irene ha querido ofrecerle su ayuda, puesto que no tiene ni la más mínima idea de cómo gestionar todo lo que está sucediendo en la empresa. La junta de la fábrica cree que la única solución es la entrada de un socio que sea capaz de ampliar capital para tratar de salvar la situación a la mayor brevedad posible. A pesar de sus esfuerzos, lo cierto es que Cristina sigue profundamente enamorada de Luis. Además, ha querido sincerarse con Irene su preocupación por el futuro de la empresa. Todo ello mientras Luz dice a María que no se sabe cómo despertará Andrés, por lo que la joven se enfrenta a Gabriel, acusándolo de intentar matar a Andrés. Gabriel responde amenazándola con la carta de Jesús respecto a la muerte de Víctor.

¿Qué sucede en el capítulo 420 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 22 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la campaña de Emma Govantes se paraliza por la falta de stock, lo que afecta de lleno los planes de la colonia. Movido por los celos, Chema no puede evitar sembrar en Raúl la duda sobre si debe irse o quedarse.

Por si fuera poco, Irene negocia con el propietario de la floristería para tratar de conseguir un trato mucho más justo y, de esta forma, poder hacer realidad el sueño de José. Begoña se siente profundamente angustiada por la situación de Andrés, mientras que Damián se niega en rotundo a vender, ignorando la propuesta de Tasio.

En cuanto a María, ha querido compartir con Julia y Manuela la noticia de que está empezando a recobrar la sensibilidad. Además, da con algo que puede situar a Gabriel en una situación verdaderamente complicada. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.