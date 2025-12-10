Manuel Carrasco anuncia cuatro nuevos conciertos: ciudad, fechas y precios de entradas

Después de su éxito en el año 2025, que le han llevado a ser otra vez un artista que rompe taquillas, Manuel Carrasco acaba de anunciar cuatro nuevos conciertos, que serán muy especiales para 2026, ya que serán de los pocos shows que se puedan ver del onubense después de finalizar su enorme gira. Esta vez llevará el título de Salvaje desde la raíz, un título que deja claro que cada una de esas noches tendrá una identidad propia, repasando las canciones que desde hace años le han convertido en el artista pop más exitoso de nuestro país.

Serán dos fines de semana consecutivos los que Carrasco seguro que llenará uno de los recintos más grandes de España, como es el Estadio de La Cartuja de Sevilla, que a falta de compromisos deportivos se han convertido en un escenario perfecto para grandes conciertos.

El estadio casi seguro que volverá a llenar sus más de 70.000 localidades (el propio Manuel es el que tiene el récord de asistencia), llegando a estar cerca de las 300.000 personas reunidas en los cuatro días. Ninguno de los conciertos será igual que otro, ya que cada noche tendrá una temática propia: Bailar el Viento, La Cruz del Mapa, Corazón y Flecha y Pueblo Salvaje, con los títulos de las giras con las que ha pasado antes por el recinto.

13 de junio: ‘Viento Salvaje’

14 de junio: ‘La Cruz Salvaje’

19 de junio: ‘Corazón Salvaje’

20 de junio: ‘Pueblo Salvaje’

Las entradas se pondrá a la venta el jueves 18 de diciembre a las 12:00 h en la web oficial de Manuel Carrasco. Serán, por el momento, uno de los pocos shows de Carrasco en 2026 después de triunfar con el Tour Salvaje, con el que ha estado triunfando durante el año 2025, que también pasó por La Cartuja, con el que ha presentado ante su público el disco Pueblo Salvaje II.

Antes de esta cita en Sevilla, el cantante tendrá el próximo 22 de diciembre en el festival Starlite de Madrid, con el que cerrará el año 2025. Para abrir el 2026, el onubense comenzará en México D.F. el próximo 22 de febrero, dando un concierto muy especial en el Auditorio Nacional.