Navidad Bernabéu: qué es, fechas y cómo comprar entradas para celebrar la Navidad 2025 en el estadio del Real Madrid

Este año la Navidad en Madrid traerá una sorpresa difícil de imaginar. Y aunque las luces en la Gran Vía y el mercado de la Plaza Mayor ya calientan motores para volver a destacar. El foco va a estar este año en el Santiago Bernabéu, que dejará por unos días el fútbol a un lado para convertirse en un enorme escenario navideño lleno de luz, música y fantasía.

Del 24 al 31 de diciembre, el estadio se transformará en un espacio inmersivo llamado MAVIDAD Bernabéu, una creación de Somos Experiences que promete revolucionar las celebraciones navideñas en la capital. Será una semana para creer otra vez en la magia, para perderse entre decoraciones gigantes y dejarse llevar por un ambiente que mezcla emoción, tecnología y tradición. El Real Madrid busca así mostrar una nueva cara de su estadio: no sólo como templo deportivo, sino como punto de encuentro para vivir experiencias únicas. Y esta, sin duda, apunta a ser una de las más especiales del año, ya que pasar un plan de Navidad en el Bernabéu es algo que no podemos dejar escapar. Toma nota entonces de cómo es MAVIDAD y cómo conseguir entradas.

MAVIDAD Bernabéu: el mejor plan para esta Navidad en Madrid

MAVIDAD Bernabéu nace con una idea muy clara: devolver la ilusión a todos los públicos. No se trata de un simple espectáculo, sino de una especie de pueblo mágico de Navidad dentro del propio estadio Bernabéu, lleno de luces, música y rincones pensados para disfrutar sin prisas. Habrá zonas temáticas, gastronomía, actividades interactivas y momentos que, según sus organizadores, harán sentir al visitante que la magia existe de verdad.

El alma del proyecto son los MAVIX, unas pequeñas criaturas inventadas para la ocasión que hasta ahora «vivían escondidas entre los copos de nieve». Su historia será el hilo conductor del recorrido, una aventura que invita a descubrir el poder de la ilusión y la alegría compartida. Todo está cuidado al detalle, con una ambientación envolvente que transformará por completo la imagen que cualquiera tiene del Bernabéu y nos hará vivir una Navidad de lo más especial.

Un recorrido lleno de luz y sorpresas

El itinerario estará dividido en varios espacios temáticos. Uno de los más llamativos será la Plaza de los Sueños, presidida por la que dicen será la bola de Navidad más grande del mundo. También estará La Galería de los Copos, donde se podrán encontrar productos artesanales, ideas para regalar y propuestas gastronómicas típicas de estas fechas.

Los niños tendrán su propio lugar: El Parque de las Nieves Eternas, un espacio de juegos y actividades pensadas para ellos. A todo esto se sumarán espectáculos, música y efectos visuales que harán que cada pase sea distinto. Lo curioso es que el estadio se adapta para que cada visitante pueda recorrer el espacio a su ritmo, sin aglomeraciones y con la sensación de estar dentro de un cuento.

Fechas, pases y horarios especiales

La experiencia estará disponible durante una semana muy concreta: del 24 al 31 de diciembre. En días normales, el horario será amplio, de 10:30 de la mañana a 22:30 de la noche, con tres turnos diarios que permitirán disfrutar de todo el recorrido con calma.

Ahora bien, en fechas clave, los horarios cambian un poco. El 24 de diciembre solo se celebrará un pase, de 12:30 a 16:30, mientras que el día de Navidad habrá dos franjas de entrada: de 14:00 a 18:00 y de 18:30 a 22:30. El 31 de diciembre, el turno será matinal, de 10:30 a 14:30. En todos los casos, la duración ronda las cuatro horas y está pensada para que nadie tenga que ir con prisas.

Entradas: cuándo salen y cómo conseguirlas

Si estás pensando en ir, apunta bien la fecha: el 7 de noviembre a las 12:00 del mediodía se activará la venta de entradas en la web oficial www.mavidadbernabeu.com. No habrá taquilla física, todo será online.

Eso sí, no todos tendrán que esperar hasta entonces. Los socios del Real Madrid pueden comprar las entradas hoy mismo, y los Madridistas mañana 6 de noviembre. Es una ventaja pensada para los que ya forman parte del club y suelen ser los primeros en enterarse de todo.

Sobre los precios, todavía no hay cifras cerradas, pero lo normal es que haya diferentes tipos de entrada, con descuentos para familias, menores y mayores de 65. Lo que ya se sabe, porque viene ocurriendo con otros eventos similares, es que los pases vuelan. Así que si de verdad quieres ir, lo mejor es no dejarlo para el último momento.

Dónde está y cómo llegar sin complicaciones

Todo tendrá lugar en el propio estadio Santiago Bernabéu, en plena Avenida de Concha Espina, 1, justo en el centro neurálgico del Madrid moderno. Llegar no tiene pérdida: el metro de la línea 10 para justo en la puerta (estación Santiago Bernabéu), y también hay varias líneas de autobús que comunican con los principales barrios.

Quien prefiera venir en coche, encontrará parkings de pago cerca, aunque en fechas navideñas lo más recomendable es optar por el transporte público para evitar atascos y complicaciones de última hora.