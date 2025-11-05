Horario del Betis - Olympique de Lyon: dónde ver en directo y en vivo online gratis por TV el partido de Europa League.

El Real Betis afronta un duro encuentro en la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto andaluz espera hacerse fuerte en el Estadio de La Cartuja ante un Olympique de Lyon que es uno de los claros candidatos a llevarse este trofeo a final de temporada. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra con el cuadro verdiblanco.

Cuándo se juega el partido de Europa League Betis – Olympique de Lyon

El Real Betis se enfrenta al Olympique de Lyon en el Estadio de La Cartuja en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. Ambos equipos están en situaciones muy diferentes, ya que los de Manuel Pelegrini han ganado un encuentro y han empatado dos, arrancando esta fecha de la competición de plata en la decimosexta posición. Por su parte, los galos son uno de los pocos conjuntos que suman sus partidos por plenos de victorias, por lo que está en la zona alta de la tabla peleando por terminar esa fase entre los ocho primeros.

Horario del Betis – Olympique de Lyon de la Europa League

La UEFA ha programado este vibrante Betis – Olympique de Lyon correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 6 de noviembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el comienzo de este partidazo entre los de Heliópolis y los franceses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa con ambas aficiones para que el encuentro pueda empezar de manera puntual en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver el Betis vs Olympique de Lyon en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputen en la competición de plata del viejo continente. Este Real Betis – Olympique de Lyon que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Se trata de un canal de pago por el que habrá que pagar para poder disfrutar de todo lo que suceda en este apasionante choque que se juega en el Estadio de La Cartuja.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto verdiblanco y los seguidores de las diferentes competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Real Betis – Olympique de Lyon que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador pondrá su página web a disposición de sus clientes para que puedan ver todo lo que suceda en el choque de los andaluces con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa y durante esta jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. Cuando acaben los partidos de la competición de plata del viejo continente y también de la Conference League, con Real Betis, Celta y Rayo Vallecano como representantes españoles, publicaremos la crónica de sus choques y también las reacciones relevantes que pudieran llegar desde los respectivos estadios en los que juegan.

Dónde escuchar por radio en directo el Betis – Olympique de Lyon

Todos los hinchas del cuadro verdiblanco que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo de la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League podrán escucharlo gratis por televisión. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero y la Ser conectarán con el Estadio de La Cartuja para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este Real Betis – Olympique de Lyon.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Betis – Olympique de Lyon

El Estadio de La Cartuja, situado en la ciudad de Sevilla, será el escenario donde se disputará este apasionante Real Betis – Olympique de Lyon que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. Este campo se inauguró en 1999 y tiene capacidad para recibir a unas 70.000 personas, por lo que se espera que haya un gran ambientazo este jueves para intentar animar a su equipo para lograr la victoria en uno de los encuentros más complicados que tienen en este torneo.

La UEFA designó al árbitro esloveno Matej Jug para que dirija la contienda en el Real Betis – Olympique de Lyon de la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Alen Borosak estará controlando todo en el VAR revisando las acciones polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada al monitor que estará en la banda del Estadio de La Cartuja.