Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, ha solicitado este miércoles comparecer a petición propia en la comisión de las Cortes Valencianas que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. El recién dimitido presidente de la Comunidad Valenciana comparecerá previsiblemente en la sesión del próximo martes, 11 de noviembre. Moncloa ha confirmado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y varios de sus ministros, han confirmado que no declararán en la comisión de la DANA.

Mazón ha dirigido, dos días después de anunciar su dimisión, un escrito a la mesa de la comisión de investigación en el que pide comparecer «para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos» que constituyen el órgano.

Además del presidente del Gobierno, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Margarita Robles, ministra de Defensa, y Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, también están citados para comparecer en la sesión del próximo martes. Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica, y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, también han sido citadas, según acordó la mesa de la comisión, presidida por Vox.

Sin embargo, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ya descartó que tanto Sánchez como los ministros fueran a comparecer en las Cortes valencianas, porque no tienen obligación de hacerlo al ser representantes estatales.

Bernabé ha coincidido este miércoles en justificar que los miembros del Ejecutivo central rinden cuentas «en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales», al tiempo que ha tachado de «circo» la comisión de investigación de Les Corts por no haber citado todavía a las víctimas. También ha vuelto a instar a Mazón a declarar como testigo ante la jueza que instruye la causa penal de la dana.