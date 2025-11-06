Esta hamburguesería de Vizcaya quiere ser la mejor de España: así es el manjar que ofrece

En la nueva edición de la Golden Ibérica Burger Competition, las mejores hamburgueserías de España y Portugal compiten por un título cada vez más reñido: el de mejor burger ibérica. Pero desde Vizcaya, un local pequeño con ha decidido que este año el trofeo se quede en el norte y para ello, tienen una creación que muchos ya confirman como algo sublime.

Se trata de Txipote’s Best Burger, en Portugalete, que llega al certamen con una propuesta tan potente como su nombre: la Goazen Burger. “Una burger con alma vasca y carácter txipotero, hecha para dejar huella”, explican desde el establecimiento. Basta con verla para entender que no hay exageración: pan brioche dorado, carne jugosa y una combinación de ingredientes que huele a tradición, pero también a innovación. Conozcamos más sobre esta hamburguesa, cómo ha sido creada, sus aspiraciones para convertirse en la mejor y en qué consiste la competición que elige la mejor hamburguesería.

Esta hamburguesería de Vizcaya quiere ser la mejor de España

La Goazen Burger es una hamburguesa de 200 gramos con dry aged, es decir, una carne madurada con sabor intenso, cubierta con queso gouda e idiazabal, una cebolla caramelizada al punto justo y jamón crujiente que aporta ese toque salado tan adictivo.

Pero el auténtico secreto está en su salsa vasca, una receta propia elaborada con ingredientes locales y un punto de inspiración portuguesa. Según cuentan en el local, es el alma de la burger: cremosa, sabrosa y capaz de unir todos los sabores sin eclipsar ninguno. Una fusión de Euskadi y Portugalete que ya ha conquistado a quienes la han probado.

El ambiente del Txipote’s

Entrar en Txipote’s Best Burger es entender por qué esta hamburguesería es ya una de las imprescindibles de Portugalete. El local tiene un ambiente moderno y acogedor, en el que siempre puedes encontrar una carta apetitosa que además no deja de renovarse. Todo aquel que prueba sus hamburguesas, no sólo la que presenta a la Golden Ibérica Burger Competition hablan de lo mismo: hamburguesas originales y diferentes, con ingredientes exquisitos y muy sabrosas.

Y si visitas estos días, además de poder encontrar la nueva carta, también te ofrecerán probar la Goazen de modo que la puedas votar. Algo que ya han hecho sus clientes fieles y vecinos y muchos en redes sociales, muestran cómo esta hamburguesa que nadie quiere dejar de pedir por si acaso gana y con ello, se llevan poder decir que han comido toda una campeona.

El equipo, mientras tanto, trabaja con una mezcla de nervios y emoción. Cada burger se prepara como si fuera la definitiva, cuidando el punto de la carne, la temperatura del pan y ese toque final de salsa que hace que cada bocado sea distinto. Aquí no hay improvisación: solo pasión y oficio.

Así se elige la mejor hamburguesa

La Golden Ibérica Burger Competition combina dos elementos esenciales: el voto del público (50 %) y la valoración de un jurado profesional (50 %). Por eso, más allá del sabor, también se premia la creatividad, la presentación y la conexión con el territorio.

Y ahí la Goazen juega con ventaja. Su receta resume el espíritu vasco: fuerza, autenticidad y respeto por el producto. «Nuestra misión es coronarla como la reina», aseguran desde el equipo de Txipote’s. Y lo dicen convencidos, sabiendo que compiten con algunos de los locales más reputados del país.

Portugalete, cuna del sabor y de la pasión por lo auténtico

En Portugalete Txipote’s ha conseguido algo que pocos logran: que la hamburguesa se viva como un símbolo local. Son muchas las personas que no dudan en acercarse al local para degustar las que sin duda, son de las mejores hamburguesas en el País Vasco.

La Goazen es el reflejo de esa cultura: hecha con mimo, con producto de primera y sin pretensiones innecesarias. Es una hamburguesa que habla de identidad, pero también de innovación, y que demuestra que la gastronomía vasca sigue sabiendo reinventarse sin perder sus raíces.

Porque en Vizcaya, como en toda Euskadi, la comida no es sólo una necesidad: es una forma de relacionarse, de celebrar, de contar quiénes son. Y en esa conversación, el Txipote’s ha sabido encontrar su propia voz, moderna pero profundamente local.

Más que una burger, toda una declaración de intenciones

Detrás de la Goazen Burger hay una historia de esfuerzo, orgullo y amor por lo bien hecho. No nació para ser una hamburguesa más en el menú, sino para representar una forma de entender la cocina: sencilla, directa y con carácter.

Quizá gane o quizá no, pero lo que está claro es que ya ha conseguido algo más importante: poner a Portugalete en el mapa de la alta hamburguesería nacional. Porque cuando una receta tiene alma y cuenta una historia, ya no es solo comida. Es cultura, es emoción, es Euskadi.