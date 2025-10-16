Ni en Los Ángeles está más buena: la mejor hamburguesa de Bilbao la tomarás aquí y tiene un solete Repsol

Hay lugares que merecen cruzar la ciudad (o incluso el país) sólo para probar su plato estrella. Y si se trata de Bilbao, tenemos que habla de un rincón donde las hamburguesas se elevan a arte urbano, superando a las de ciudades como Los Ángeles, y teniendo incluso el reconocimiento con un Solete de la Guía Repsol.

Resulta curioso, y merecido, que en una ciudad con tradición gastronómica propia, empapada de pintxos y cocina vasca, florezca una propuesta fast good que rivaliza con los grandes clásicos internacionales. Pero ojo: no se trata de hamburguesería más del montón. En este caso hablamos de varias generaciones, y sobre todo, mucha pasión y una materia prima que hacen que merezca la pena, como decimos atravesar la ciudad o que viajemos hasta Bilbao para probar una de las mejores hamburguesas, no sólo del País Vasco, sino de toda España. ¿Pero dónde exactamente? Pues en Tipula Burger, así que toma nota porque te explicamos qué sirven, porqué tienen ese Solete Repsol y también como no, cómo llegar.

La mejor hamburguesa de Bilbao con Solete Repsol

En el corazón del Casco Viejo bilbaíno, en la calle Barrenkale Barrena, 6, se encuentra Tipula Burger, un local que ha sabido construir identidad a partir del concepto fast good: la velocidad de un servicio informal, pero con estándares elevados. No se trata de renunciar al sabor o al cuidado por los detalles: carne de calidad, parrilla, ingredientes bien seleccionados, presentación cuidada.

Ese compromiso con la materia prima y el proceso es lo que marca la diferencia frente a muchas hamburgueserías. Pero nada es casual si repasamos la historia de Tipula Burger. Detrás de sus hamburguesas hay una historia que empieza mucho antes de encender la parrilla. La familia que regenta el local pertenece a la tercera generación de hosteleros bilbaínos. Su abuelo inició el camino en 1939, al volver de la guerra, trabajando primero como barman y abriendo después su propio negocio, El Copacabana, en la calle Elcano. Años después, sus padres continuaron el legado con el restaurante Golden Horse en Algorta, tras regresar de Nueva York con sus hijos ya nacidos.

Esa mezcla entre raíces vascas y alma americana se nota en cada plato. Crecieron entre comedores y cocinas, observando cómo el servicio, el detalle y la pasión construyen un oficio. Luego viajaron, estudiaron y absorbieron influencias de Estados Unidos, donde aprendieron otra forma de entender la restauración. De ahí nació Tipula: una fusión de mundos y de contar una historia con cada bocado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tipula Burger | Brasa & Picoteo (@tipulaburger)

Ellos mismos lo definen con una palabra que lo resume todo: Arima, alma. Cada receta lleva algo suyo: una anécdota, una experiencia, un recuerdo familiar. Esa autenticidad explica por qué Tipula no es una hamburguesería cualquiera, sino el resultado de toda una vida dedicada a la hostelería, el amor por la gente y el respeto por la buena comida. Y además del local en el casco viejo, tienen otro en Ledesma y el tercero, en Algorta.

El reconocimiento de la Guía Repsol y qué podemos pedir

Cuando un establecimiento obtiene un Solete Repsol, no es casualidad: es un reconocimiento que indica que merece la pena ir, comer y disfrutar. En la Guía Repsol, los Soletes premian lugares con encanto, personalidad, propuestas accesibles pero con algo especial.

Y Tipula Burger ya tiene su Solete por sus hamburguesas pero también por su relación calidad-precio y el servicio. En cuanto a lo que podemos pedir, las hamburguesas son, evidentemente las protagonistas, pero si no sabes cuál pedir, tienes la Little Osaka, con carne de vaca, queso Gruyère, panceta, mayonesa japonesa y un toque de jengibre confitado. Para los más clásicos, la Tony Rominger o la Godzilla son apuestas seguras, con carne jugosa y quesos potentes. Y si buscas algo distinto, la Habibi, con cordero y especias, o la Arima, con bacon ahumado y alioli de ajo negro son la mejor opción.

Además, los entrantes merecen su propio momento: los aros de cebolla, los nachos caseros o los fingers de pollo son ideales para compartir. Y de postre, la cheesecake o la tarta tres leches de chocolate ponen el broche dulce a una experiencia redonda.

Dónde está y horario

En cuánto a como llegar, ya mencionamos que Tipula Burger tiene tres locales. El primero, Tipula Casco Viejo, se encuentra en Barrenkale Barrena, 6, el corazón histórico de la ciudad. Es el más emblemático y el punto de partida de esta historia. Puedes contactar en el 94 471 52 32. El horario es lunes, martes y miércoles de 20:00 a 23:00, jueves y domingos de 13:30 a 16:00 y de 20:00 a 23:00, y viernes y sábados hasta medianoche.

A pocos minutos, en pleno centro, está Tipula Ledesma, otro espacio que conserva la misma esencia pero con un toque más urbano y cosmopolita. Está en una de las calles con más ambiente de Bilbao, ideal para quienes prefieren cenar entre el bullicio y las terrazas de moda. Su teléfono es el 94 431 73 17 y el horario es de lunes a jueves de 13:30 a 16:00 y de 20:00 a 23:00, viernes y sábados hasta las 23:45, y domingos hasta las 23:00.

Y si te mueves por la costa, no te pierdas Tipula Algorta. Perfecto para disfrutar tras un paseo por el mar, mantiene la misma carta y ese trato amable que caracteriza a la casa. En este caso sí que puedes reservar por la web de Tipula, y en cuanto al horario es: lunes, martes y miércoles de 19:00 a 23:00, jueves y viernes de 13:30 a 16:00 y de 19:00 a 23:30, sábados de 12:30 a 01:00 y domingos de 12:30 a 23:00.