Una soltera de ‘First Dates’ sorprende a su cita con un sensual masaje: «Se ha puesto duro»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 4 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, tuvieron la oportunidad de conocer a Soraya, una soltera de 39 años que llegó con ganas de conocer a un hombre que, entre otras cuestiones, fuese capaz de respetar su vida. Su cita para esa noche era Federico, que también aterrizó en el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de conocer a alguien realmente especial.

Tras un primer encuentro entre ambos, fueron acompañados hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando no tardaron en descubrir que eran, cuanto menos, incompatibles. Entre otras cuestiones, porque ella no dudó en confesar que era ‘dominatrix’ y que, además, sentía verdadera pasión por la dominación. Algo que no gustó en absoluto a Federico, puesto que no estaba para nada dispuesto a estar por encima o por debajo de su pareja. Es más, estaba verdaderamente convencido de que no iba a tener ningún tipo de futuro con ella. Aun así, durante la cita en First Dates, Soraya se mostró verdaderamente dispuesta a mostrar sus dotes. Tanto es así que, antes de finalizar la velada, la comensal se animó a dar un masaje a Federico. Todo tuvo lugar en el reservado del restaurante. Es allí cuando la soltera pidió a su cita que se quitara la camiseta y se subiera a la camilla.

Aunque no se mostró del todo seguro, Federico acabó accediendo a la petición. «Relájate, estás en un sitio seguro», comenzó diciendo Soraya. Acto seguido, fue mucho más allá: «No te voy a pegar ahora, eh, ni te voy a torturar ni nada», bromeó. Fue entonces cuando empezó a masajear, poco a poco, todo su torso, hasta llegar a sus partes íntimas. Así pues, dio paso de tocar la zona por encima del pantalón.

Un gesto que no gustó en absoluto al soltero, que así se lo hizo saber al equipo de First Dates: «Me sentía como un gorila en una jaula». Ella, por su parte, pensaba todo lo contrario: «Se ha puesto duro, que lo sepáis. Que yo he tocado la colita, eh». E insistió: «Los hombres se tienen que tratar como lo que son. ¿Qué son los hombres? Perritos». Él mostró su desacuerdo: «No. Conmigo ese relato no funciona».

La decisión final en First Dates no tardó en llegar. Ante la cámara del programa, Soraya tiró de sinceridad a la hora de dar su respuesta: «Federico me ha parecido un chico súper majo, pero creo que no somos compatibles». Él se mostró de acuerdo: «Súper de acuerdo. En un gallinero solamente hay un gallo. Ella es gallo y yo también soy gallo, entonces… Chocaríamos siempre, pero de colegas sí».