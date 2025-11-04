No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que ponen rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En la nueva entrega de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Jian, un comercial y artista de 29 años que llegaba desde Venezuela, aunque actualmente reside en Marbella. A pesar de que lleva siete años en nuestro país, lo cierto es que no ha tenido la oportunidad de encontrar una pareja estable. Su objetivo era encontrar a un hombre romántico y con valores. Su cita para esa noche era José Antonio, un vigilante de seguridad que llegaba desde Cádiz. Nada más verse, la primera impresión fue bastante positiva.

Jian explicó que José Antonio le había parecido «muy guapo y con culazo». Él, por su parte, fue mucho más allá, al desvelar que consideraba que su cita era «una mujer hecha y derecha». Poco después, Carlos Sobera acompañó a los solteros hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Ambos no tardaron en comenzar a conversar respecto a sus gustos. En todos los sentidos. De hecho, ante las cámaras del equipo, la comensal reconoció el gran deseo sexual que siente hacia su cita. Por si fuera poco, los dos estuvieron de acuerdo en que les apasionaba entrenar. Es más, Jian hizo una confesión: «Mi sueño es ser fitness, pero nunca lo he logrado». Él no tardó en lanzar una apreciación: «Tienes un buen físico». Poco después, José Antonio quiso aprovechar para invitar a la venezolana a Cádiz no solamente para enseñarla a entrenar, sino también para «otras cosas».

Lejos de que todo quede ahí, la soltera no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para saber cómo era José Antonio en la cama, puesto que para ella era algo «muy importante». El gaditano se sinceró, alegando que se consideraba un hombre «bastante caliente» y que le gusta mucho dominar.

Ella, por su parte, confesó que le fascinaba «que me den y que me agarren del cabello». Después de esta conversación, la afincada en Marbella no tardó en confesar al equipo de First Dates que estaba convencida de que «la tiene grande». Todo ello mientras preguntó a José Antonio si era árabe por sus rasgos, pero él respondió que era «un poco gitano» por parte de madre.

Antes de la decisión final en First Dates, Jian decidió sorprender al gaditano con una actuación de canto. José Antonio se quedó verdaderamente paralizado, puesto que estaba sintiendo mucha vergüenza por la situación: «¿Dónde me meto yo?», preguntó, y fue más allá: «¿No hay un cuartito para esconderme?». Ella se vio sorprendida por su reacción: «Estaba como una momia».