Frank Cuesta reacciona a la broma de su hijo Zape por sus problemas en Tailandia: «Qué hijo de…»

Zape, el hijo de Frank Cuesta, ha vuelto a España después de los muchos problemas que el experto en animales ha tenido en el último año y medio en Tailandia. El también hijo de Yuyee fue invitado de la fiesta de Halloween que organizó el streamer Plex, actual novio de Aitana Ocaña y gran amigo de Cuesta después de que pasase por el famoso santuario e hiciese una donación para salvarlo.

Zape acudió disfrazado como un agente de los S.W.A.T, los agentes especiales de la Policía de Estados Unidos y que son expertos en situaciones de lo más complicadas, llegando a tener incluso una famosa serie de televisión que se puede ver en todo el planeta. Con un chaleco antibalas y las siglas S.W.A.T, así apareció el hijo de Frank de la Jungla, lo que provocó un divertido momento que se pudo ver en uno de los vídeos de Plex.

El streamer, que iba disfrazado de Drácula, se acercó a Zape para bromear con lo soso que había ido a la fiesta: «Si estuviese Frank aquí, se reiría de ti». Lejos de tomárselo mal, el joven le ha seguido el juego, demostrando que tiene un carácter muy parecido al de su padre: «Me estaban diciendo mis amigas, a ver, no das mucho miedo, vas de policía… Yo les dije, pregúntaselo a mi padre», así se ha tomado con humor los problemas que ha tenido en los últimos meses.

El corte de este momento ha sido compartido en redes sociales por el youtuber Javi Oliveira, por lo que Frank ha querido aprovecharlo para contestar a su propio hijo ante esta broma. «Que hp el Zape hahahahahahahahha», era su respuesta ante lo que había visto.

De esta manera queda claro que el experto en animales y su familia han pasado página de los complicados momentos que han vivido en los últimos meses. Todo comenzó con las demandas que Yuyee y su pareja Chris interpusieron a Frank, para más adelante pedirle un alquiler y posteriormente hacerle recomprar los terrenos del santuario que él mantiene que compró con su dinero ganado gracias a la televisión. Es más, se pusieron a su nombre debido a que un extranjero en Tailandia no puede tener propiedades a su nombre, como marca la ley del país.

Pero no han sido los últimos malos momentos de Frank Cuesta. Cuando parecía que las cosas se habían encaminado y había podido poner el Santuario Libertad a nombre de uno de sus hijos, apareció en escena Chi, el que en el pasado fue su amigo y mano derecha. Se encargó de filtrar a la prensa audios y vídeos de Cuesta que no le dejaban en buen lugar, llegando a obligarle a emitir un falso comunicado pidiendo disculpas en un vídeo que era delirante y posteriormente borró.

En mitad de ese culebrón, el santuario recibió la visita de la Policía tailandesa para hacer un registro, encontrando animales protegidos que Cuesta no podía tener bajo su cuidado bajo ninguna forma. Eso le costó irse detenido y pasar todo un fin de semana detenido, aunque esos problemas están ya zanjados tras el juicio y ser condenado a una multa que ya abonó.