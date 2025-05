Nuevo comunicado de Frank Cuesta, que regresa a la vida pública después de que Chi, que fuera su amigo y colaborador más estrecho, filtrase audios que le dejaban en muy mal lugar con sus seguidores. Tras pedir perdón a su ex amigo y admitir que ha utilizado a los animales de su conocido santuario en Tailandia para conseguir fama y dinero en la red, ha lanzado un segundo vídeo en el que habla de Yuyee, su ex mujer. Hay que recordar que desde hace meses ha recibido varias demandas que han puesto en peligro, otra vez, su trabajo e incluso se ha planteado volver a España para evitar ser encarcelado, pero nadie esperaba un vídeo en el que pide disculpas tanto a la madre de sus hijos como a su nueva pareja.

Tras lo que parecía ya un surrealista vídeo, en una nueva publicación, el presentador de Frank de la Jungla ha querido pedir perdón a la madre de sus hijos. Además, se retracta de las acusaciones de que la tailandesa terminó entre rejas por culpa de sus adicciones, algo que contó en mitad de su batalla por recuperar la propiedad de las tierras del Santuario Libertad. «Quiero disculparme públicamente con Yuyee y Kris (su actual pareja). Asumo toda la responsabilidad por las falsas acusaciones contra ellos. Ella no consume drogas ni alcohol y se ha recuperado en la comunidad de narcóticos anónimos desde 2013. Tiene una madrina, practica los pasos, asiste a las reuniones y nunca se rindió en su empeño por cambiar su perspectiva y actitud ante la vida», ha comenzado diciendo.

El resto de sus declaraciones contradicen absolutamente todo lo que se conoce de su historia, lo que supone negar todo el relato de su vida desde hace más de una década. «La casa es de Yuyee, la compró mucho antes de conocerme y yo la ayudé con las cuotas del préstamo después de mudarme y casarnos. El terreno del santuario se vendió en lugar de alquilarlo, ya que estaba a su nombre y era la pensión alimenticia de nuestros 21 años de matrimonio», asegura leyendo un texto a cámara.

Las palabras más sorprendentes llegan cuando niega que todos los problemas que ha tenido en los últimos meses, provocados por la negativa de Yuyee para poner los terrenos del santuario a nombre de uno de sus hijos -a nombre de Frank nunca se podrían poner, ya que en Tailandia un extranjero no puede tener propiedades a su nombre-. Según su versión, primero le pidió un alquiler y más tarde llegaron a un acuerdo para su venta, algo que se terminó explicando con el cambio de nombre hacia Zape, hijo de la pareja.

«Nunca me chantajeó ni amenazó con vender el terreno, pero dijo que se lo cedería a nuestros hijos en el futuro porque ahora recibe mis pagos de alquiler. No quería el terreno a su nombre, así que le di el dinero a cambio. Llevábamos 21 años casados y no nos divorciamos hasta noviembre de 2023. En las buenas y en las malas nos mantuvimos unidos y pensé que ella nunca se iría. Nunca nos separamos, sólo cuando yo pasé tiempo en el extranjero por trabajo», ha continuado leyendo.

Pero lo más sorprendente ha llegado cuando ha querido desmentir que intentó ayudar a su ex a salir de prisión, algo que es imposible, ya que la campaña #FreeYuyee se convirtió en viral en todo el planeta. Durante años pasó por platós de televisión y pidió ayuda a famosos, llegando a escribir una carta al rey de España, tal y como confirmó en El Hormiguero.

Pese a lo surrealista de la situación, Frank niega que eso fuese así: «Cuando ella estuvo en prisión la visité, pero no la ayudé a salir de la cárcel. Cumplió su condena hasta el final y fue reducida gracias al indulto de su majestad como todos los que cumplen condena en una penitenciaria tailandesa. A veces se sentía inestable debido a su adicción, pero se esforzó al máximo para ser una buena madre. Nunca maltrató física ni mentalmente a sus hijos».

Su declaración ha finalizado pidiendo perdón también a Kriss, la nueva pareja de Yuyee, de la que mucho se ha hablado y de la que Cuesta ha llegado a decir que es el culpable de que la relación con su ex se haya roto. «Quiero disculparme con Kris, su pareja, por haberlo involucrado en un asunto familiar. Me disculpo por los comentarios sobre su integridad sexual, diciendo que usa hormonas y que se sometió a muchas cirugías», asegura.

«Mencioné su situación financiera falsa, como que Yuyee le compró un auto, todos sus títulos académicos y que no consiguió ninguna carrera profesional. Me disculpo por menospreciarlo. Una falsa culpa de que sea adicto, cuando no lo es. Me disculpo por culpa a Kris de ser el cerebro detrás de todo el problema, que tuve con mi ex esposa. Fue algo personal y sólo entre ella y yo», finaliza.

Parece una estrategia de Frank Cuesta para tratar de evitar la gran cantidad de problemas legales que le acechan, pero sorprende mucho la forma en la que lo está haciendo. Todo apunta a que podría haber más comunicados y que en las próximas semanas tendrá que explicar por qué y quién le ha recomendado hacerlos.