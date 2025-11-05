Soy arquitecto y estas son las cosas que pondría en mi casa: te cambian la vida

Te pueden cambiar la vida estas cosas que un arquitecto profesional se pondría en su casa. La realidad es que quienes conocen mejor las casas son estos expertos que pueden darnos una serie de novedades destacadas sobre nuestro día a día. Solemos acudir a ellos cuando empezamos desde cero un proyecto que nos debe llevar a tener una casa propia, algo que puede ser sencillo, pero no lo es en absoluto. Es complicado crear o vivir en la casa de nuestros sueños.

Para el común de los mortales, hay algunos detalles que pueden ser los que marcarán de cerca el curso de esta casa, pero en esencia estaremos ante un cambio importante que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Estamos viendo como llegan determinados elementos que se convertirán en un giro importante de guion que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer un poco más qué es lo que podemos conseguir con ayuda de un pequeño cambio que será esencial. Este arquitecto nos da ideas que no habíamos ni soñado o imaginado, es toda una novedad para la que no estamos preparados.

Te cambiarán la vida por completo

Pequeños detalles que tenemos en casa nos pueden cambiar la vida. Tener un lienzo en blanco o haber visto muchas casas es siempre un plus que puede darnos más de una sorpresa inesperada. No sabemos cómo funcionará aquello que tanto nos gusta hasta que vivimos en esa casa de ensueño que puede convertirse en una pesadilla.

Queremos descubrir esos detalles que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de plantearse algunos sueños. Esas ventanas grandes para que, entre la luz, deben limpiarse de forma regular.

Convertirse en trapecista del circo del sol, para llegar hasta ellas o tener que buscar ayuda profesional para que esas bonitas ventanas no se conviertan en una pesadilla es de esas cosas que no sabes cómo funcionarán hasta que te encuentras dentro de tu casa.

Un arquitecto ha visto muchos detalles de casas que pueden acabar de darnos más de una sorpresa agradable. Esa cocina abierta al salón con un extractor que evita el olor a sardinas o a fritos, es siempre una manera de conectarse con los demás, pero debe estar bien hecha para que sea funcional.

Estas son las cosas que un arquitecto se pondría en casa

Un arquitecto ha sorprendido a las redes, explicando qué detalles pondría en su propia casa. Algo que nos puede dar una pista de esos elementos que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos que corren.

Arrevol arquitectos desde su blog nos ayuda un poco a crear la casa de nuestros sueños desde cero con algunos elementos que hay que tener en cuenta. Algo tan básico como qué debe tener o cómo de grande debe ser una casa para 4 miembros. Para analizar el tema de manera más sencilla, partiremos del caso de una familia de cuatro miembros, que quiere una vivienda con el máximo equipamiento y con cierta flexibilidad, por si apareciera un miembro más en la familia o por si acogen invitados durante una temporada. Podríamos decir que esta vivienda necesita las siguientes estancias (más adelante analizaremos el tamaño necesario para cada una de ellas):

Un salón-comedor con dos zonas, zona de televisión y zona de comedor.

Una cocina con espacio para poder comer en ella y con despensa.

Un espacio de lavadero-tendedero independiente de la cocina.

Un dormitorio principal con zona de vestidor y baño en suite.

Dos dormitorios individuales con armarios empotrados.

Una habitación multiuso con almacenaje (para invitados, despacho, sala de juegos, etc.).

Un baño completo para uso general y un aseo.

Una pequeña reserva de espacio para las instalaciones (agua caliente, calefacción, ventilación, etc.).

Un espacio de terraza que permita la conexión con el exterior.

El espacio necesario para pasillos, distribuidores, vestíbulo de entrada, etc.

Una serie de elementos que llegan por lo que, quizás empezaremos a tener en cuenta la casa de nuestros sueños. Sobre el tamaño hay que equilibrar necesidades con presupuesto, algo que no siempre es fácil. En cualquier casa, saber qué nos vamos a gastar es esencial, algo que quizás nos costará más de tener en cuenta.

Las ventajas de un arquitecto es que suele tener un marco más elevado de los precios. Todo suma y cada pequeño detalle pueden ser miles de euros más. Por lo que, antes de empezar con una casa, es importante saber en todo momento qué quieres y cómo lo quieres, calculadora en mano, vas a saber el dinero que gastarás en el que acabará siendo tu hogar en muchos sentidos.