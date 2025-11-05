Cuándo juega el Rayo Vallecano contra el Lech Poznan: horario y dónde ver por TV en directo el partido de Conference League.

El Rayo Vallecano intentará conseguir los tres puntos en el Estadio de Vallecas en este choque de la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League que jugará frente al Lech Poznan. No será un encuentro sencillo para los de Íñigo Pérez, pero tienen el factor campo a su favor y eso les da un ligero toque de favoritismo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en la capital de España.

Cuándo se juega el partido de Conference League Rayo Vallecano – Lech Poznan

El Rayo Vallecano recibe en el Estadio de Vallecas al Lech Poznan para disputar el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Conference League. El conjunto de la franja en el pecho ha sumado cuatro puntos en lo que llevamos de competición, ya que consiguió estrenarse ganando al Shkendija, pero después no pasó del 2-2 frente al Häcken. Ahora los de Íñigo Pérez tienen que dar lo mejor de sí mismos para intentar superar al conjunto polaco, que no será nada fácil.

Horario del Rayo Vallecano – Lech Poznan de la Conference League

La UEFA ha programado este apasionante Rayo Vallecano – Lech Poznan que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Conference League para este jueves 6 de noviembre. El organismo que rige el fútbol del viejo continente ha fijado este partidazo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre ambas aficiones para que el choque pueda arrancar de manera puntual en el Estadio de Vallecas.

Dónde ver el Rayo Vallecano vs Lech Poznan en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la Conference League y del resto de competiciones europeas fue Movistar+. Este Rayo Vallecano – Lech Poznan de la jornada 3 de la fase de liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago, por lo que habrá que pagar para disfrutar de todo lo que suceda en este choque de la competición de bronce del viejo continente que se juega en el Estadio de Vallecas.

Además, todos los hinchas del cuadro vallecano y los amantes de las diferentes competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Rayo Vallecano – Lech Poznan que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Conference League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio tiene su página web para sus clientes para que puedan acceder con un ordenador y disfrutar de este partidazo.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás, como es habitual, la mejor información previa y de lo que ocurra durante la jornada 3 de la fase de liga de la Conference League, donde prestaremos especial atención al Rayo Vallecano, así como lo que hagan el Celta y el Betis en sus respectivos encuentros de la Europa League, que también serán muy interesantes y que se disputan este jueves.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Lech Poznan

Todos los aficionados del conjunto de la franja roja en el pecho que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Conference League deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio de Vallecas para narrar lo que esté sucediendo en este Rayo Vallecano – Lech Poznan.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Rayo Vallecano – Lech Poznan

El Estadio de Vallecas, ubicado en la ciudad de Madrid, será el campo donde se jugará este vibrante Rayo Vallecano – Lech Poznan de la jornada 3 de la fase de liga de la Conference League. Este recinto fue inaugurado en 1976 y tiene capacidad para recibir a unos 14.500 aficionados, por lo que todos esperan un lleno y que haya un ambientazo con miles de aficionados dándolo todo para animar a su equipo a lograr la victoria ante el combinado polaco.

La UEFA ha designado al árbitro ucraniano Viktor Kopiievskyi para que imparta justicia en este Rayo Vallecano – Lech Poznan de la jornada 3 de la fase de liga de la Conference League. Su compatriota Denys Shurman estará a los mandos del VAR controlando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el verde para, si estima oportuno, avisar a su compañero y que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que se encontrará instalado entre los dos banquillos del Estadio de Vallecas.