El Rayo rescata un punto en Conference League contra el Häcken pese al VAR

El Rayo Vallecano empató (2-2) este jueves en su visita al BK Häcken sueco en la segunda jornada de la fase de liga de la Conference League, un mal partido del conjunto español que terminó con el punto, de penalti en el minuto 103. Un partido en el que el VAR perjudicó al equipo madrileño, pero la justicia terminó dando la razón a los blanquirrojos para seguir soñando en Europa.

Los de Íñigo Pérez, con muchos cambios en el once, se vieron sometidos por un rival que quiso tener el balón y combinó con calidad. El equipo de la franja corrió mucho detrás de la pelota y se empeñó en perder el partido a pesar de que Álvaro García hizo el 0-1 a los 15 minutos, tras un buen desmarque de Camello.

Sin embargo, el cuadro sueco se hizo con la pelota y fue creciendo hacia la portería visitante hasta que, de manera merecida, empató antes del descanso por medio de Julius Lindberg. El dominio local siguió la reanudación e Isaac Brusberg hizo el 2-1. Lo bueno para el Rayo fue que aún quedaba media hora del partido.

El conjunto madrileño cambió la actitud y su disposición sobre el césped en busca del empate, y los cambios ayudaron. Alemao las tuvo en defensa ante un Häcken que empezaba a sufrir, también con Jorge de Frutos. Después de un balón al larguero del Pacha Espino, el delantero brasileño pidió penalti y otro más después.

Más claro pareció el que reclamó De Frutos, sin balón por medio en el golpe de Olle Samuelsson. El defensa sueco compró papeletas y, al final, cometió penalti sobre Álvaro García, una plancha en el descuento donde el VAR sí dio aviso. Andrei Ratiu convirtió el 2-2 en el minuto 103, en medio de un tenso fina y mucho pique.