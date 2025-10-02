Los ultras del Rayo despliegan banderas de Palestina al grito de «¡aquí están los antisionistas!»

Los ultras del Rayo Vallecano han hecho un alegato a favor de Palestina en el partido de Conference League entre el conjunto madrileño y el Shkendija de Macedonia del Norte. Sobre el minuto 15 de partido, en el fondo donde se ubican los Bukaneros, desplegaron varias banderas palestinas y comenzaron a cantar «¡Palestina vencerá!» y «¡aquí están los antisionistas!». Unos cánticos que, seguramente, acarreen una sanción al club, puesto que UEFA tiene prohibido que se realicen reivindicaciones políticas en los partidos de sus competiciones.

El conjunto vallecano volvía a Europa 25 años después y lo hacía contra un rival muy inferior, como era el Shkendija de la liga normacedonia. La expectación no podía ser mayor en un barrio que veía a su equipo de nuevo en competición continental, después de su única participación en la Copa de la UEFA en la 2000-2001. Entonces, se alcanzaron los cuartos de final y se cayó en ellos ante un Alavés que perdería la final ante el Liverpool.

El duelo se esperaba caliente en su previa, puesto que hasta 200 radicales del Shkendija se habían desplazado a Madrid para el duelo. Se tratan de ultras del grupo Ballistet, de ideología neonazi, que habían puesto en alerta el partido. Se había declarado de alto riesgo, por posibles disturbios con los Bukaneros, de extrema izquierda. Sin embargo, el dispositivo de seguridad funcionó a la perfección y desde dos horas antes del partido los aficionados normacedonios se encontraban ya en el interior del estadio, en una zona perfectamente acotada, que impedía que se mezclasen con los aficionados del Rayo.

En un momento del partido, desde el único fondo de Vallecas con aficionados, se comenzaron a desplegar banderas de Palestina y a realizar cánticos a su favor. Como se puede apreciar en el vídeo, los aficionados cantaron «¡aquí están los antisionistas!».