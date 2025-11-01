Uno de los errores arbitrales de la Liga: el VAR se traga un fuera de juego clamoroso de Gerard Moreno

Es uno de los errores arbitrales de lo que llevamos de Liga. Uno de esos que con VAR y sistema semiautomático no deberían producirse. Ocurrió en la jornada 3 en el partido entre Deportivo Alavés y Atlético de Madrid con aquel gol de Giuliano Simeone tras venir de posición ilegal y ha vuelto a pasar este sábado en el Villarreal-Rayo Vallecano con un fuera de juego clamoroso de Gerard Moreno que permitió que el equipo local se adelantase con un golazo del delantero español.

La acción fue genial, pero debió ser anulada porque el pie de Gerard estaba claramente en fuera de juego cuando recibe el balón. El encuentro acabó en goleada para el Villarreal (4-0), pero quién sabe cómo se hubiera desarrollado si Galech Apezteguía o su linier lo hubieran detectado al momento o más tarde el VAR. Con López Toca a la cabeza, que se encomienda a un neverazo del CTA, en Las Rozas se revisó una jugada anterior y se comieron lo realmente crucial.

El estamento arbitral que preside Fran Soto ya fulminó a González Fuertes tras su error en el gol de Giuliano –ese mismo día no estuvo de AVAR en dos partidos más cuando le habían designado– y parece que López Toca seguirá el mismo camino. Además, la realización de la Liga no emitió ninguna imagen del fuera de juego semiautomático en el gol de Gerard Moreno con tal de no reconocer el error en caliente.

Fuera de juego clamoroso de Gerard Moreno

Todo lo contrario, se mostró una imagen que no era la adecuada para justificar que el gol contase. Aunque parece claro que se colará en su vídeo de análisis… Tras un primer tiempo igualado, desbloqueado por un gran gol de Gerard Moreno (en fuera de juego), el conjunto de Marcelino García Toral pasó por encima del equipo madrileño en el segundo periodo, en el que anotó tres tantos en apenas ocho minutos.