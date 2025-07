Frank Cuesta abandona Tailandia: «He aprovechado que he quedado libre de todos los cargos»

Frank Cuesta está dispuesto a cambiar por completo y comenzar a evitar todos los problemas que le han ido salpicando en el último año. Hay que recordar que en el verano de 2024 comenzaba su calvario por la pelea con Yuyee, su ex mujer, por la propiedad de las tierras en las que está su santuario de animales. Después llegarían los audios filtrados por Chi, el que fuera su amigo durante años, en los que quedaba en muy mal lugar. La gota que ha colmado el vaso de Cuesta es la multa de 29.000 bahts que ha tenido que pagar por tener animales protegidos sin los permisos correspondientes, por eso ha decidido poner tierra de por medio y salir de Tailandia, como ya hizo su hijo Zape hace semanas.

El juez que hace una más de semana le tomó declaración, le quiso calmar nada más llegar al juzgado, aunque el español no las tenía todas consigo. «No ha habido cárcel ni ninguna sentencia negativa en ese sentido. El juez ha sido muy correcto, me ha dejado muy tranquilo», explicaba en un vídeo a sus seguidores de YouTube después de mentir en sus declaraciones a un reportero de EFE que le esperaba a las puertas de la sede judicial. Una vez que sabe que tendrá que pagar los 800 euros de multa, que para el sueldo de un tailandés es una auténtica fortuna, no ha perdido el tiempo y se ha marchado del país para comenzar un nuevo proyecto, tal y como ha contado en YouTube.

«He aprovechado que he quedado libre de todos los cargos, he cogido un avión y me he venido para acá para iniciar ese proyecto. Tiene que ver con animales, con protección, y es muy chulo que ya os enseñaré más adelante», de esta manera no ha perdido el tiempo una vez que ha podido volver a usar su pasaporte.

Para mantener alejada a «la legión de cucarachas» que le sigue, así denomina a sus enemigos, no ha querido dar más pistas de su destino, explicando sólo que estaba en Australia. Ante esta información, muchos podían pensar que se trataba de una mudanza definitiva, pero Frank Cuesta ha querido dejarlo claro.

«Sé que se ha montado lío en las redes sociales, donde han dicho que no voy a volver, pero sí que lo voy a hacer. Tailandia es mi casa y el santuario es mi hogar, que no me voy a ningún sitio», de esta manera frena cualquier bulo que pudiera surgir sobre su futuro.

Este viaje es el primero de muchos que espera que vengan en el futuro: «Voy a estar viajando a Australia un par de veces al año y vais a notar de qué va este proyecto también en el santuario». Así, confirma que no tiene problemas con su salida y entrada del país asiático, como muchos han querido asegurar, ya que ahora mismo es una persona libre y sin cargos en Tailandia.

Como muestra de su compromiso con el país que considera su casa, también ha anunciado que volverá a subir contenido a su canal de YouTube en inglés, que tenía abandonado. En él recuperará en nombre de Wild Frank y mostrará los parques nacionales de Tailandia a los espectadores, dando pistas y mostrando rutas y paisajes para los que tengan pensado visitar el país.

Los planes de Cuesta no acaban ahí, puesto que también tiene pensado volver a España, en concreto para acudir a El Hormiguero. «Llevan meses invitándome y no he podido ir. Tengo un proyecto con mis hijos para hacer una serie y vamos a viajar a diferentes países», así ha anunciado que la próxima temporada volverá a sentarse con Pablo Motos para hablar con detalle de todo lo que ha pasado en los últimos doce meses.

Esa sería su primera entrevista en un plató de un programa español, aunque la exclusiva se la llevó Código 10, de Cuatro. El espacio de sucesos de Nacho Abad y David Aleman le tuvo, aunque en su caso en una videollamada, donde contó su calvario con Yuyee y lo sucedido con Chi, el que fuera su mejor amigo y mano derecha en el Santuario Libertad.