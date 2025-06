La guerra entre Frank Cuesta y su ex amigo Chi, que ha ido publicando audios y vídeos que no le dejan en buen lugar, sigue y es una situación que le ha llevado incluso a tener que pedir una orden de alejamiento para que su ex amigo esté lejos de sus hijos. Para intentar parar la guerra, Cuesta llegó a un intento de acuerdo con Chi, por lo que publicó un comunicado en el que reconocía una serie de cosas que echaban por tierra su imagen pública, aunque horas después lo borró y explicó que todo había leído un guion que su ex amigo le había escrito. La guerra no ha terminado y el animalista ha querido hablar por primera vez de este asunto en televisión, en concreto en el programa Código 10, de Cuatro.

Sin entrar en directo y sin estar en el plató, Cuesta ha concedido una entrevista grabada por videollamada con el espacio presentado por Nacho Abad y David Aleman. La última polémica es que se ha llegado a declarar culpable ante un juez en Tailandia por tenencia de animales protegidos, algo que le podría llegar a costar la cárcel, aunque parece una medida para, precisamente, evitar pisar prisión después de no tener en regla los papeles de una especie muy concreta que tenía en su santuario.

Sobre los audios y vídeos, en ellos se le puede escuchar hablando con desprecio de animales como perros, gatos e incluso circulan imágenes en las que castiga a Perrito, el ciervo que le atacó, tirándole piedras. Frank, tras intentar llegar a un acuerdo, ha decidido contarlo todo y no rendirse ante las amenazas, aunque eso le esté costando tener en su domicilio y en su santuario vigilancia policial.

«Se pretendía que yo tocase el botón de autodestrucción y se fuese todo a la mierda. Se ha amenazado de que si mis hijos tocaban un animal iban a ir a por ellos», así ha contestado a unas palabras de Chi, que le amenazaba con no dejar hacer más contenido relacionado con animales en la red.

Sobre lo que se dice en los audios y vídeos filtrados, también ha querido aclarar cosas en Código 10. «Que te digan que maltratas animales te duele por quién viene, porque sabe que está manipulando utilizando audios cortados y conversaciones privadas», asegura. También reconoce que tuvo que leer un guion escrito por Chi para evitar «consecuencias graves», denuncia.

Sobre los motivos que han llevado al que fuera su mano derecha durante años, asegura todo es por culpa de «envidias» y «despechos», causados por la cancelación de las visitas al santuario y la intención de Chi de crear su propio refugio de animales.

Cuesta denuncia que nunca había visto una cancelación tan brutal contra alguien en la red como la que está sufriendo desde hace semanas: «No sé qué corazón tienen, pero para mí es una manera sádica de hacer las cosas. Es sadismo puro y duro».

Las consecuencias que le esperan a Frank Cuesta

Una vez solucionados sus problemas con Yuyee, su ex mujer y madre de sus hijos, ahora tiene que enfrentarse a los problemas judiciales que todavía tiene pendientes. Sobre los animales que no tenía en regla, asegura que está esperando a lo que pueda ocurrir en el juicio: «Estoy expectante porque sé que voy a tener una condena».