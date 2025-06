No es ningún secreto que Frank Cuesta no está pasando por uno de sus mejores momentos, ni mucho menos. Todo se complicó cuando el Tribunal Provincial de Kanchanaburi le acusó de presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos. Una detención que se hizo efectiva tras una denuncia interpuesta ante la policía de Tailandia en el que «se afirmaba que un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso». Una información que fue compartida por el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación del mencionado país. Por este motivo, a finales de febrero, los agentes realizaron una redada en el Santuario de Frank Cuesta. Fue allí donde supuestamente encontraron hasta diez animales de fauna silvestre protegida «sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición». No podemos olvidar que, según la ley en Tailandia, este tipo de delitos que tienen vinculación con apropiación indebida de animales salvajes podrían conllevar multas de hasta varios años de cárcel.

Pero no todo queda ahí, ya que todo se complicó aún más para Frank Cuesta cuando Chi, su ex colaborador, filtró una serie de grabaciones que generaron una enorme polémica. Lo que provocó que el herpetólogo estuviese aún más en el punto de mira. En una entrevista con ABC, Frank ha decidido romper su silencio. De esta manera, no ha tenido reparos a la hora de sincerarse sobre todo lo que ha vivido en los últimos meses: «Todavía estoy intentando entender qué le ha pasado. Puedes enfadarte con un amigo, tener una discrepancia, pero esa fuerza con la que ha arremetido contra mí…» Y añadió: «Empezó de forma sibilina. Es como si tuviera un odio acumulado de todos estos años que hemos estado juntos y hubiera dicho ‘No consigo lo que quiero, voy a por ti. Tengo todas las armas para destruirte y lo voy a hacer. Como no puedo ser Frank Cuesta, te destruyo’».

Respecto a las posibles razones que habría tenido Chi para «traicionarle» de esta manera tan concreta, el herpetólogo ha confesado que tiene muy claro el origen: «Yo creo que él tenía planeado hacía tiempo ir contra mí y coincidió con mi decisión de finalizar las actividades que él manejaba», ha confesado.

Acto seguido, ha aclarado qué es lo que realmente le preocupa de esta situación: «Temo por la integridad física de mis hijos, de Paloma, la mía propia, la de los animales… No hay que olvidar que hablamos de una persona que lleva acosándome más de dos meses, que conoce todo de mi familia y de mí».

Y fue más allá: «La Policía lo está buscando porque quiere interrogarle. Es un tema muy serio y ya he interpuesto cuatro denuncias contra él». Por si fuera poco, Frank se ha pronunciado sobre la polémica surgida respecto a los animales y su llegada al Santuario: «La mayoría de veces nos avisan, suelen hacerlo desde resorts».

«También nos llama porque hay turistas que compran animales exóticos y no saben qué hacer con ellos cuando se marchan de Tailandia. A veces pasamos por mercados y vemos animales en malas condiciones. En este caso, hablamos con los vendedores para convencerlos de que nos los den para llevarlos al Santuario», confesó.

Respecto a los gastos de este refugio, Frank Cuesta confirma que son de «unos 14.000 euros mensuales entre comida, agua, luz, medicinas, sueldos y demás cosas necesarias. Trabajamos cinco personas en el Santuario. La financiación proviene íntegramente de mi canal de YouTube», confirmó.

Por si fuera poco, quiso lanzar un mensaje de calma: «Que estén tranquilos, porque el Santuario se queda donde está. Cuando montas algo así es una responsabilidad para toda la vida. Está todo previsto para que si a mí me ocurriera algo, mis hijos y Paloma continúen con lo que yo he empezado».

Respecto a los juicios que tiene pendientes, Frank Cuesta ha querido sincerarse: «He denunciado a Chi y voy a hacer lo mismo con dos personas más. Y juicios pendientes solo el de las nutrias, que conoceré el veredicto en el mes de julio». Respecto a este asunto, ha querido añadir algo más: «En el caso de las nutrias, me he declarado culpable y eso conlleva una pena. Entonces, tendré que ir a firmar al juzgado durante unos meses».