Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Curro y Ángela disfrutan de su escapada
Un malentendido pone a prueba su amor
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado martes 4 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 708 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Manuel no ha dudado un solo segundo en entrevistar a don Luis como posible ensamblador. Tras consultarlo personalmente con Toño y Enora, ha optado por Ambrosio, sin importarle en absoluto el desacuerdo de sus ayudantes. En cuanto a Jacobo, se desahoga con Beltrán como consecuencia de su crisis con Martina. A pesar de todo, ha conseguido reconciliarse con ella.
Adriano se ha visto sorprendido al recibir una nueva carta de Catalina, mientras que Leocadia parece no tener más remedio que autorizar un viaje de despedida entre Ángela y Curro. Lejos de que todo quede ahí, y ajeno a la petición que le ha hecho Ángela, Beltrán está convencido de que están organizando su boda. Algo que acaba confesando a Jacobo. En cuanto a Curro, se ha visto sorprendido al enterarse de que María Fernández está embarazada, pero Pía trata de intervenir para pedirle que haga ningún movimiento al respecto, ni mucho menos. Candela, Simona, Vera y Lope han decidido investigar la publicación no autorizada de las recetas en el periódico. Todo ello mientras Petra hace todo lo que está en su mano para ocultar su creciente debilidad física. Es más que evidente que no está del todo recuperada, y eso podría provocar que Cristóbal mueva ficha antes de lo que pueda llegar a imaginar.
¿Qué sucede en el capítulo 709 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 5 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Ángela lleva a Curro a la montaña para despedirse de él y cerrar, de una vez por todas, su relación sentimental. Lo que ninguno de los dos esperaba es que un malentendido fuese a poner a prueba su amor. Petra continúa haciendo todo lo que está en su mano para ganarse la confianza de Cristóbal.
Adriano ha reaccionado de forma inesperada a la nueva carta de Catalina, mientras confiesa a Martina que no sintió absolutamente nada al leer el escrito. Algo que deja un profundo desconcierto. Cristóbal ha querido preguntar a Lope si él es Madame Cocotte, mientras el lacayo lo niega de forma contundente. Es más, asegura que alguien le ha robado las recetas.
En cuanto a Pía, sugiere a María Fernández que hable con el padre de su hijo, pero ella se niega a dar ese paso. El marqués de Luján aconseja a Manuel que se deje guiar por su instinto a la hora de decantarse por un candidato que fabrique y ensamble sus motores. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
