Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Beltrán hace una gran confesión a Jacobo
El joven se arma de valor
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 3 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 707 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Ángela no ha dudado en imponer un ultimátum a su madre. Así pues, le hace saber que o le deja hacer el viaje con Curro o no se casará con Beltrán. El recién llegado opta por mostrarse profundamente sincero con la que acabará siendo su esposa, confesándole que la señora de Figueroa le ofreció una importante dote.
Lejos de que todo quede ahí, tanto Lope como su círculo más cercano ha confirmado que sus rectas y las de Madame Cocotte que aparecen en el periódico son prácticamente idénticas. Todo ello mientras Toño hace todo lo que está en su mano para tratar de abordar el asunto de su relación con Enora. Ella, en cambio, ha optado por poner distancia. Jacobo se enfada muchísimo con Martina por haber olvidado que tenía una cita con él, a pesar de que Adriano hace todo lo que está en su mano por tratar de disculparla. Petra está verdaderamente comprometida con demostrar su valía a Cristóbal, pero lo cierto es que continúa renqueante. Samuel ha dado el importante paso de intervenir para echarle una mano. No va a parar hasta conseguirlo.
¿Qué sucede en el capítulo 708 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 4 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Manuel decide entrevistar a don Luis como posible ensamblador. Tras consultarlo con Toño y Enora, opta por Ambrosio, a pesar del desacuerdo que existe entre sus ayudantes.
En cuanto a Jacobo, ha querido desahogarse con Beltrán por su crisis con Martina. Finalmente, ha querido reconciliarse con ella, mientras presencia cómo Adriano se ve sorprendido por una nueva carta de Catalina. Leocadia parece no tener más remedio que autorizar el viaje de despedida entre Curro y Ángela.
Ajeno a la petición de Ángela, Beltrán cree firmemente que están organizando su boda. Algo que acaba confesando a Jacobo. Curro se entera de que María Fernández está embarazada, pero Pía le pide que no intervenga, bajo ningún concepto. Candela, Simona, Lope y Vera deciden investigar la publicación no autorizada de las recetas en el periódico. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)