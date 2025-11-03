Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Ángela impone un ultimátum a su madre
No le ha temblado el pulso
La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado viernes 31 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 706 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Beltrán accede a casarse con Ángela, pero la joven pondrá una última condición a su madre para llevar a cabo su plan. ¿En qué consiste, exactamente? En pasar un par de días a solas con Curro lejos de palacio. El humor de Adriano es cada vez peor, por lo que Martina se siente cada vez más culpable por haberlo avivado tras haberle hablado, personalmente, de sus sentimientos hacia Catalina.
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Enora ha querido entregar a las cocineras de palacio un regalo a modo de agradecimiento por la defensa que han hecho por ella. En cuanto a Manuel, ha recibido cartas de empresas que están interesadas en el diseño de su motor, por lo que su proyecto ha sido todo un éxito. Pía ha querido avisar a María Fernández de que Paca, la partera, va a pasar a por Luján. Así pues, se ofrece a acompañarla en este proceso. Petra confiesa a Samuel todos los detalles sobre la amenaza de despido que le hizo Cristóbal, por lo que el sacerdote trata de mediar ante el mayordomo, aunque sin éxito. Cristóbal felicita a Lope por sus recetas ilustradas, pero Curro acaba descubriendo una información verdaderamente impactante al respecto.
¿Qué sucede en el capítulo 707 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 3 de noviembre?
Después de todo, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Ángela no ha dudado un solo segundo en imponer un ultimátum a su madre: o le deja hacer el viaje con Curro o no se casará con Beltrán. El joven decide sincerarse como nunca con la que será su esposa, confesándole que Leocadia le ofreció una impresionante dote.
Lope y sus compañeros descubren que sus recetas y las de Madame Cocotte que aparecen en el periódico son prácticamente idénticas. Todo ello mientras Toño trata de abordar el asunto de su relación con Enora, pero ella opta por poner distancia. Jacobo se enfada con Marina por haber olvidado que tenía una cita con él. Adriano, por su parte, trata de disculparla.
Petra se muestra profundamente comprometida para tratar de demostrar su valía a Cristóbal, pero continúa renqueante. Todo ello mientras Samuel se ve en la obligación de intervenir para tratar de ayudarla en la medida de lo posible. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)