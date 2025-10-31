Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Curro hace un impactante descubrimiento
No da crédito
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 30 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 705 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo el tiempo empieza a correr para Petra, sobre todo después del ultimátum de unos pocos días para intentar demostrar su valía como ama de llaves. Si no lo consigue será despedida de forma fulminante. Finalmente, Manuel ha decidido darle una nueva oportunidad a Enora y la lleva de vuelta al hangar para continuar trabajando en el proyecto que tenía entre manos.
En cuanto a Toño, no duda en pedir tiempo a la joven para tratar de recuperar esa confianza que había perdido. Candela y Simona insisten a Lope en que debería sacar a la luz un libro con sus recetas ilustradas. Lejos de que todo quede ahí, María Fernández ha hecho una importante confesión a Pía: ha tomado la decisión de no tener al bebé. Ángela continúa haciendo todo lo que está en su mano para esquivar a Lorenzo como puede. En cuanto a Curro, decide tomar una contundente decisión para tratar de ayudar a la joven a seguir con el plan que, previamente, había establecido la señora de Figueroa. Se trata de una cuestión que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 706 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 31 de octubre?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a poder ver cómo Beltrán ha accedido a casarse con Ángela, pero la joven no tarda en poner una condición a su madre para poder llevar a cabo su plan. ¿En qué consiste, exactamente? En pasar dos días a solas con Curro, alejados de palacio. ¿Cuál será la respuesta de la señora de Figueroa?
El humor de Adriano empeora por momentos, mientras que Martina no puede evitar sentirse profundamente culpable por haberlo avivado al hablarle de sus sentimientos hacia Catalina. Enora decide sorprender a las cocineras con un regalo a modo de agradecimiento por lo mucho que la defendieron. Manuel recibe cartas de empresas que parecen estar interesadas en el diseño de su motor.
Pía comunica a María Fernández que la partera va a pasar por Luján y se ofrece a acompañarla, mientras que Petra confiesa a Samuel todos los detalles sobre la amenaza de despido de Cristóbal. El sacerdote trata de mediar, aunque sin éxito. Cristóbal felicita a Lope por sus ilustradas recetas, mientras Curro descubre algo verdaderamente impactante. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)