No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 704 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Martina trata de recomponer su relación con Jacobo, y lo hace con la celebración de una cena íntima. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que fracasa. Ángela aprovecha para desahogarse con Curro y Alonso respecto a su situación con Lorenzo. Todo ello mientras empieza a crear un vínculo mucho más fluido con Beltrán. Es entonces cuando Leocadia se anima a ofrecer al joven una gran dote.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo la señora de Figueroa ha querido confirmar Catalina que no pudo enviar la carta. Es más, tiene serias sospechas respecto a alguien de su entorno. Candela y Simona han conseguido que Toño empiece a reconsiderar su postura respecto a Enora, a pesar de que el heredero del Marquesado de Luján continúa sin confiar en ella. Por si fuera poco, María Fernández y Samuel retoman el diálogo tras la confesión del embarazo, mientras que Pía no duda en animarla para que reflexione respecto a su decisión. Siguiendo las órdenes de la señora de Figueroa, Cristóbal ha querido informar a Petra de que no puede seguir en su puesto de trabajo. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 705 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 30 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo el tiempo empieza a correr en contra de Petra, sobre todo después de que Cristóbal le diese un ultimátum de unos pocos días: o le demostraba su valía como ama de llaves o sería despedida. ¡No le temblará el pulso a la hora de hacerlo!

Por si fuera poco, vamos a ver cómo, finalmente, Manuel ha tomado la decisión de dar una nueva oportunidad a Enora. Tanto es así que la trae de vuelta al hangar para continuar trabajando en su proyecto. En cuanto a Toño, ha querido pedir tiempo a la joven para tratar de recuperar la confianza.

Lejos de que todo quede ahí, Candela y Simona insisten a Lope en que debería publicar un libro con sus recetas, mientras que María Fernández ha confesado a Pía que ha tomado una decisión respecto al bebé: no lo va a tener. Ángela continúa esquivando al Capitán de la Mata, mientras que Curro toma una drástica decisión para ayudar a la joven con el plan de Leocadia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.