Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña y Digna inquietos por la actitud de Julia
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 6 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 431 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Andrés no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a María en busca de respuestas. A pesar de los esfuerzos, continúa sin tener ni la menor idea de lo que sucedió. En cuanto a Pelayo, ha reaccionado con cierta tensión al saber la gravedad del chantaje que han hecho a Marta.
Hasta tal punto que no ha dudado un solo segundo en tomar cartas en el asunto para tratar de solucionar esta situación a la mayor brevedad posible. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Luz se ve verdaderamente incapaz de despejar las dudas de Andrés que, poco a poco, empieza a recuperar cada vez más fragmentos del pasado. Es más, ha querido lanzar una advertencia a Begoña para que se mantenga al margen de los recuerdos de Andrés para tratar de evitar posibles consecuencias. En cuanto a Cloe, no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar una inesperada noticia que provoca que Tasio acabe contra las cuerdas en la empresa. Algo que, desde luego, podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 432 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 7 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Tasio se ve en la obligación de hacer frente a una complicadísima decisión. De hecho, el primero en verse afectado es Chema. Digna y Begoña comparten cierta inquietud como consecuencia de la actitud que está presentando Julia.
Ni Damián ni María logran detener a Andrés, que no duda en regresar al lugar donde todo estalló para tratar de encontrar las respuestas que tanto busca. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Cloe no duda en irrumpir en la tienda con nuevas y contundentes normas que, desde luego, nadie esperaba.
Por si fuera poco, Pelayo da el importantísimo paso para actuar y tratar de poner fin, de una vez por todas, no solamente a su tormento, sino también el de Marta. ¿Logrará hacerlo antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
