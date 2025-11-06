Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 5 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 430 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han visto cómo Begoña ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para recordar a Andrés su nueva realidad, así como las elecciones más recientes que ha tomado. Lejos de que todo quede ahí, ha querido tomar una drástica decisión que va a ser clave para su futuro profesional. María y Damián, por su parte, no han dudado un solo segundo en subrayar a Andrés el gesto que podría llegar a cambiar su percepción de Gabriel.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria pudieron ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Joaquín tiene mucho miedo ante la incertidumbre laboral que se le presenta. Por fortuna, no tarda en recuperar poco a poco la ilusión, y todo como consecuencia del encuentro que ha tenido con la nueva auditora. Por si fuera poco, Marta no ha dudado un solo segundo en esconder un inquietante plan que, desde luego, se niega en rotundo a compartir con nadie. Pero no todo queda ahí, puesto que es consciente de que, para salirse con la suya, debe adentrarse de lleno en un terreno verdaderamente peligroso y complejo.

¿Qué sucede en el capítulo 431 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 6 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés ha querido presionar a María en busca de respuestas, pero continúa sin tener idea de lo que ha ocurrido. Pelayo opta por reaccionar con tensión al conocer el alcance del chantaje que está atormentando a Marta.

Es por eso que no duda un solo segundo en tomar cartas en el asunto. Mientras tanto, Marta y Cloe se reúnen y ella la obliga a regresar a su puesto. Eso sí, entre líneas, parece haber algo mucho más profundo. Dadas las circunstancias, Luz se ve incapaz de despejar las dudas de Andrés, que empieza poco a poco a recuperar fragmentos del pasado.

Es más, ha querido advertir a Begoña para que se mantenga al margen de los recuerdos de Andrés si quiere evitar posibles consecuencias. Cloe ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para lanzar una inesperada noticia que pone a Tasio entre la espada y la pared. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.