Jessica Bueno desvela la drástica decisión que ha tomado tras ‘Supervivientes All Stars’

La pasada semana, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de la gran final de Supervivientes All Star. El final de una segunda edición que ha dejado muchas alegrías en la cadena, pues las cifras de audiencia han sido bastante satisfactorias. De esta manera, Jessica Bueno fue coronada como la segunda finalista de la edición, pues, aunque se disputó la victoria con Rubén Torres, fue el bombero el que se llevó el cheque a casa. Eso sí, tal y como se pudo ver, el porcentaje de votación fue bastante ajustado. Y es que, la sevillana logró conquistar a todos con su lucha y coraje.

Desde entonces, ya han pasado unos días. Los finalistas de supervivientes han tenido la oportunidad de retomar la vida que tenían antes de ir a Honduras. Por lo tanto, han podido comer, ver a sus seres queridos y tener de vuelta su teléfono móvil. En el caso de Jessica Bueno, la modelo ha acudido a sus redes sociales para agradecerle a sus seguidores el haber estado ahí todo este tiempo. Y es que, el apoyo que ha tenido ha sido arrollador. Eso sí, ha querido comentar la decisión que ha tomado con respecto a los días venideros.

«¡Hola a todos! Ay, dios mío, no me creo que por fin pueda estar hablando con vosotros», comenzó diciendo a través de un vídeo. «Lo primero de todo, agradecer todo el apoyo y todo el cariño. Mi familia me ha dicho que habéis estado a tope», ha indicado emocionada. Y es que, lo vivido en esta nueva aventura por Honduras la ha ayudado mucho en diversos aspectos.

«Me habéis salvado, semana tras semanas. Si he llegado hasta donde he llegado, ha sido gracias a vosotros», ha reconocido. Pero, aunque no ha estado tres meses fuera, el cambio lo ha notado. Por ello, ha confesado que aún está «aterrizando y ubicándose». Ha sido entonces cuando ha pedido comprensión por la decisión que ha tomado y que iba a comunicar.

Jessica Bueno se sincera: «No sé si compartiré mucho por aquí…»

«Ha sido todo una locura, estoy leyendo algunas cositas, pero poco a poco. Quería pediros paciencia», explicó. Su mayor deseo, tras salir de Honduras, era viajar a su querida Sevilla para reencontrarse con sus hijos. Y es que, Fran Rivera, Jota Peleteiro Jr y Alejandro, son su mayor motor en la vida. Por lo tanto, y tras un tiempo alejada de ellos, ha confesado que quiere tomarse su regreso a las redes sociales con calma.

«Quiero estar con mis peques… necesito un intensivo de mis niños, lo necesito. No sé si compartiré mucho por aquí, pero ya estoy. Ya he vuelto. Solo puedo decir que gracias infinitas. Sin vosotros no hubiese sido posible. Somos un equipo, me siento muy afortunada», ha agregado. Eso sí, antes de concluir, ha dejado claro que lo vivido será «un antes y un después» en su vida. Un camino que, si sus seguidores quieren, lo recorrerán juntos.