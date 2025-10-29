La pasada noche del 28 de octubre, los espectadores de Supervivientes All Stars fueron testigos de una nueva entre de Tierra de Nadie. Un encuentro televisivo donde la audiencia tuvo la oportunidad de conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición y de los finalistas oficiales. Pero, entre tema y tema, los espectadores también pudieron ver a Jessica Bueno en El puente de las emociones. Un reto para la modelo donde se sinceró, como nunca antes, y habló de su pasado amoroso, de su carrera profesional y de lo mucho que ha cambiado. Pues, se siente «más libre que nunca».

Asimismo, la sevillana habló de Kiko Rivera, el padre de su primer hijo. Un romance que nació durante su participación en Supervivientes y que creció mucho más cuando regresaron a España. «Al salir de Supervivientes nos enamoramos, tuvimos una relación y me metí en una familia, todo el mundo me juzgó y pensaban que yo buscaba fama», comenzó explicando. Pues, era un modelo no muy conocida que estaba saliendo con el hijo de Isabel Pantoja. Una situación por la que fue juzgada de la peor manera. «A raíz de esto, las agencias de moda ya no me tomaban en serio. Me mantuve ajena a todo, intenté ser prudente y seguí haciendo cosas de moda, luego la relación se terminó porque él llevaba una vida que no era lo que yo quería, trabajaba en la noche, entró en un mundo que me asustaba mucho», aclaró.

Lejos de dejarlo ahí, Jessica Bueno se sinceró con Laura Madrueño, que estaba al final del puente escuchándola. «Él ha formado una vida preciosa después de mí. Yo me convertí en madre y solo pensaba en mi hijo y luché por mantenerlo en la intimidad», dijo. Tras esto, la concursante pisó un nuevo peldaño y comenzó a hablar de sus hijos.

Jessica Bueno es madre de tres niños. Como comentábamos en líneas anteriores, Kiko Rivera es el padre de su primogénito. Pero, con Jota Peleteiro tuvo dos pequeños. «La relación con Kiko terminó y luché muchísimo por la custodia de mi hijo y luego conocí a mi marido. Formamos una vida preciosa y tuve dos hijos más con él, pero me perdí a mí misma», confiesa entre lágrimas.

El final de su matrimonio con Jota Peleteiro no ha sido nada fácil. De hecho, y como es bien sabido por todos, ambos han acabado protagonizando encuentros televisivos en Telecinco. «Aquí abandoné mis sueños por perseguir los suyos, como en la 1 me sentía tan observada tenia que ser la madre perfecta, y al ser su mujer dejé mi trabajo porque me lo pidió y viví para mi familia y mis hijos», ha explicado.

Jessica Bueno se sincera en el programa: «Siempre he sido una mujer asustada, con miedo al abandono»

Sin embargo, estas decisiones que no le estaban haciendo feliz terminaron por pasarle factura. «Me anuló completamente y fue lo peor que hice, no se lo deseo a nadie. A cualquier mujer le aconsejo que no dejen sus sueños, te tienen que querer y darte alas», sentenció. De esta manera, Jessica Bueno ha dejado claro que no ha sido fácil para ella plantarle cara a la situación. Pero, ahora, sabe lo que quiere y lo que merece.

«Ahora, después del divorcio y de cosas que me han pasado, he luchado por ser una mujer fuerte y decidida. Siempre he sido una mujer asustada, con miedo al abandono y siempre he querido sentirme aceptada y ahora ya me da igual todo. Solo quiero quererme a mí misma, sentirme libre y no necesito a ninguna persona a mi lado. Solo necesito a mis hijos, no necesito a nadie, yo puedo con todo. Nunca más me voy a sentir dependiente, soy libre por fin», sentenció.