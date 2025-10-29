‘Supervivientes All Stars’: quién fue el concursante expulsado ayer 28 de octubre y finalistas

La pasada noche del 28 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. El popular programa de supervivencia se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que las emociones están a flor de piel entre los concursantes. De esta manera, anoche se emitió una nueva entrega de Tierra de Nadie. Un encuentro televisivo donde se mostró todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no han faltado las lluvias. Además, se reveló de manera oficial el nombre del nuevo expulsado de la edición y de los finalistas que se disputarán la victoria el próximo jueves, 30 de octubre.

La semifinal de Supervivientes All Stars ha dado mucho contenido, de eso no cabe duda. Pero, entre tema y tema, llegó el momento de conocer el nombre del expulsado. Una lucha por la permanencia que se disputaban Adara Molinero y Rubén Torres. Y es que, tras la salvación de Jessica Bueno, en la gala del domingo, ellos dos eran los que quedaban en la palestra. Una decisión que estaba en manos de la audiencia. Por ello, desde la Palapa, Jorge Javier Vázquez entonó su mítica frase y reveló el resultado de las votaciones en Mediaset Infinity.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 28 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Sin ánimos de alargar más el momento, el presentador catalán reveló el nombre del salvado. «Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado y, por lo tanto, cuarto finalista sea… Rubén Torres», anunció. Por lo tanto, la expulsada de la noche era Adara Molinero.

Completamente emocionado, Rubén Torres quiso agradecerle a todos el seguir confiando en él en esta aventura. «Lo quiero agradecer de todo corazón», comentó. Tony Spina, amigo de Adara Molinero, quiso dedicarle unas palabras a la expulsada. «Vete con la cabeza bien arriba, eres una gran mujer», dijo. Un gesto con el que dejó a la influencer completamente emocionada.

La presentadora Laura Madrueño también quiso dedicar unas palabras a Molinero. «Para mí sois todos ganadores. Has llegado aquí gracias a tu valentía y a cómo nos lo pasamos de bien contigo, haber superado todos tus miedos», indicó. Por su parte, Jorge Javier Vázquez no se quedó atrás. «Únicamente te puedo decir que como presentador de realities te quiero en todos los programas que presente», le confesó.

Fue entonces cuando Adara Molinero se sinceró. «Todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, esta era mi segunda oportunidad, lloro de alegría, de sentirme orgullosa de no haber abandonado, me voy feliz», dijo a modo de despedida.

¿Quiénes son los finalistas de la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’?

Tal y como se pudo ver en la gala del pasado domingo, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina fueron los primeros en ser proclamados finalistas. Tras ello, llegó el turno de Jessica Bueno, al salvarse de la expulsión. Por ello, con la eliminación de Adara Molinero, el nombre del cuarto finalista quedó claro: Rubén Torres.