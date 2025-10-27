‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, domingo 26 de octubre?

La pasada noche del 26 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. El popular programa de Mediaset España se encuentra en la recta final de su aventura, por lo que las emociones están a flor de piel entre los concursantes, puesto que este próximo jueves, 30 de octubre, tendrá lugar la gran final de la edición. El desenlace de una aventura que nos permitirá conocer el nombre del gran ganador. Por ello, en el programa de anoche, la organización realizó una nueva ceremonia de salvación. Un encuentro donde quedó claro qué dos supervivientes deberán enfrentarse en el duelo final del martes.

Los nominados de la semana son Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno. Pues, fueron los elegidos por sus compañeros como los supervivientes que menos aportaban en la isla. Nominaciones que, a veces, se sienten como un dardo envenenado. Sin embargo, como en todos los realities del grupo de comunicación, la última palabra la tiene el público. Por ello, Laura Madrueño y todo el equipo el programa comunicaron el veredicto del televoto.

Siguiendo la temática de los anteriores programas, la presentadora Laura Madrueño dio inicio a la ceremonia del barro. Por lo tanto, la celebridad a la que le cayese el cubo de barro significaba que seguía nominada y su continuidad en el formato estaba en el aire. De esta manera, la primera cuerda en ser cortada fue la de Rubén Torres. Una decisión del público que aceptó con deportividad. Por lo tanto, el nombre de la salvada se disputaba entre Jessica Bueno y Adara Molinero.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 26 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Ser el salvado de la noche era vital, pues estarían a un paso de ser finalistas de la edición. Por ello, Madrueño siguió cortando cuerdas. De esta manera, la siguiente nominada en recibir un baño de barro fue Adara Molinero. Por lo tanto, la salvada ha sido Jessica Bueno. Un hito que la modelo celebró entre lágrimas y con mucha emoción.

Pero, la euforia de la joven aumentó cuando la presentadora le comunicó que era, oficialmente, la tercera finalista de la edición. Una posición que comparte con Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero, que también han sido coronados como finalistas. Por lo tanto, el próximo martes, 28 de octubre, se revelará el nombre del nuevo expulsado y del cuarto finalista del reality.

Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero, primeros finalistas de ‘Supervivientes All Stars’

Antes de conocer la buena noticia, ambos supervivientes tuvieron que sincerarse, como nunca antes, y enfrentar El puente de las emociones. Miri Pérez-Cabrero fue la primera. «El año pasado me preparé muchísimo y me quedé a las puertas, me hacía mucha ilusión volver, me he abierto en canal, ver que el esfuerzo, la constancia y la disciplina se premia…», comentó tras conocer la noticia por Sandra Barneda.

Por su parte, el italiano también hizo frente a un puente donde no faltaron las lágrimas. Pero, la emoción volvió al conocer la recompensa. «Muchas gracias, de verdad, quiero estar aquí y llegar lo más lejos posible, gracias a vosotros que me lo habéis permitido, os quiero», dijo.