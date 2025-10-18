Pasó por ‘Supervivientes’ y ahora está irreconocible: el cambio físico de la famosa de Telecinco al que nadie da crédito

La protagonista de nuestra noticia de hoy ha hecho saltar las alarmas, Yolanda Gallardo Barrero, conocida artísticamente como La Pelopony, está en boca de todos tras reaparecer con un aspecto completamente diferente. La cantante, bailarina e influencer, que alcanzó gran popularidad en Supervivientes 2014, ha sorprendido a sus seguidores con una nueva intervención estética apenas dos años después de haber pasado por una experiencia límite.

A sus 39 años, ha compartido a través de Instagram los momentos previos a su última operación, mostrando el rostro marcado con líneas quirúrgicas alrededor de los labios, la nariz y las cejas. «Ojalá todo esto valga la pena», escribió antes de entrar en el quirófano, una frase que muchos interpretaron como mezcla de ilusión y miedo, teniendo en cuenta el grave episodio que vivió en Turquía, cuando estuvo al borde de la muerte por una cirugía múltiple.

Tras la operación, La Pelopony volvió a aparecer en redes sociales con la cara completamente transformada. Las imágenes publicadas por ella misma reflejaban una hinchazón extrema, enrojecimiento y puntos de sutura en varias zonas del rostro. Su boca aparecía cosida, lo que le dificultaba hablar y moverse con normalidad. «Ha empezado a dolerme un montón porque se me ha ido la anestesia», confesó entre susurros en sus historias de Instagram, dejando entrever el dolor del proceso postoperatorio. No es la primera vez que tiene un problema de este estilo, por eso son tantos los que están dudando su historia y nosotros nos preguntamos: ¿Qué hay de cierto en el relato de la ex superviviente?

Esto es lo que dicen los médicos

Los médicos le han recomendado paciencia, ya que el resultado definitivo tardará semanas en definirse, una vez que desaparezca la inflamación y el rostro recupere su forma natural. Aun así, la artista mantiene una actitud positiva, convencida de que esta nueva intervención forma parte de una búsqueda personal por sentirse bien consigo misma. La cuestión es que sus fans le han pedido que pise el freno, pues siempre quiere más y está inmersa e un proceso que parece no tener fin.

No es la primera vez que la catalana se somete a una cirugía de alto riesgo. En 2022, vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida tras viajar a Estambul para someterse a un «full face», un procedimiento que engloba seis operaciones simultáneas: rinoplastia, estiramiento facial, levantamiento de párpados y mandíbula, blefaroplastia y la popular técnica «cat eyes» (ojos de gato). Esta intervención, muy demandada en Turquía y Corea del Sur, prometía un resultado de rejuvenecimiento integral, pero el postoperatorio fue una auténtica pesadilla. “Me desperté ciega y sin poder ver ni respirar. Sentía que me moría”, contó entonces.

Según relató, su nariz estaba completamente obstruida y la inflamación le impedía abrir la boca, lo que le provocó serios problemas respiratorios. Pasó horas suplicando morfina para aliviar el dolor, mientras su cuerpo intentaba recuperarse de las diez horas que había pasado en el quirófano.

El relato que ofreció después de aquel suceso resultó estremecedor. «No podía respirar por la nariz y tenía la boca tan hinchada que los dientes no encajaban. Se me desplazaron las muelas. Pensaba que me iba a morir», confesó entre lágrimas. Aquel episodio la llevó a desaparecer de los medios durante meses, centrando sus esfuerzos en su recuperación y en recuperar cierta estabilidad emocional. «No sé si voy a quedar guapísima u horrible, ahora mismo me da igual. No os recomiendo estas seis cirugías juntas», afirmó entonces, consciente del alto precio físico y psicológico que había pagado.

Un cambio físico que nadie esperaba

A lo largo de su trayectoria, La Pelopony se ha caracterizado por su autenticidad y su carácter provocador, rasgos que la han mantenido siempre en el punto de mira. Además de su paso por Supervivientes, donde conquistó al público con su espontaneidad, su nombre ha aparecido en titulares por motivos personales, como su sonado romance con Antonio Tejado o su polémica participación en diversos programas de Telecinco. Detalles como estos hacen sospechar que únicamente busca cambiar de aspecto para llamar la atención de sus fans, para dar de qué hablar.

Más allá del personaje mediático, Yolanda Gallardo se muestra como una mujer que ha vivido intensamente, con aciertos y errores, dispuesta a reinventarse una y otra vez. Hoy, mientras continúa su recuperación, parece haber encontrado en la cirugía una forma de reconstruirse por dentro y por fuera, aunque su historia también sirve como recordatorio de los riesgos que puede entrañar la obsesión por la perfección estética. Su mensaje, entre la fragilidad y la determinación, es claro: las cicatrices, visibles o no, también forman parte de quien uno es.