La Pelopony se pronuncia en ‘Fiesta’ sobre sus operaciones en Turquía: «Me quise tirar por un barranco»

La Pelopony, una inclasificable artista que saltó a la fama por sus vídeos en redes sociales y su participación en Supervivientes, ha vuelto al foco mediático tras someterse a seis operaciones en Turquía. Sus retoques han sido noticia, tanto que Fiesta ha querido ser el primer programa que la tuviera en plató para ver los resultados.

La catalana se sometió a una subida de papada, estiramiento del rostro, reconstrucción de nariz, blefaroplastia en los ojos y una novedosa intervención llamada cat eyes (ojos de gato), con la que ha querido subirse los párpados. El lugar elegido -Turquía- no fue al azar ni por el precio, ya que asegura que este tipo de operaciones son tan novedosas que los mejores especialistas están en Corea del Sur y en el país otomano.

Pese a que en primer lugar los vídeos que publicó hicieron saltar todas las alarmas, llegando a decir que había perdido parte de la visión, ahora niega que todo fuera tan grave. Días después reaparición para estrenar un canal en mtmad -la plataforma de influencers de Mediaset- y desvelar allí su nueva cara.

Todavía con muchas marcas, puntos y vendajes, desvelaba que había invertido 14.000 euros en las seis intervenciones a las que se ha sometido. Pese a que ahora está muy contenta con el resultado, sí que reconocía que despertar tras la operación fue de las peores cosas.

La Pelopony reaparece en Fiesta tras su agónica operación

Ya en el plató de Emma García, la cantante ha confesado que en un primer momento se temió lo peor: «El cirujano no me avisó que me iba a levantar ciega, que no iba a ver en dos días. Tampoco me funcionaba el pulmón izquierdo». La desesperación era tan grande que solo pedía morfina a los médicos para poder dormir «el máximo tiempo posible».

Reconoce que todo ha sido más complicado de lo que ella esperaba por la falta de medicamentos tras las intervenciones: «Ha sido muy traumático porque en España te dan más calmantes, te drogan viva, pero allí no». Pese a todo, como ya contó en sus vídeos, está satisfecha por haber viajado hasta tan lejos, ya que conoce amigas «que se han hecho esto en España y les ha quedado horroroso».

Responde a las críticas por su exposición en un tema tan complicado

Ha sido Makoke la que ha sacado a relucir las críticas por utilizar esta operación para volver a los medios, algo que ha provocado que la entrevista da enfurezca. Según ha contado, hasta en tres ocasiones bloqueó a periodistas del programa TardeAR -donde terminó apareciendo en una conexión-, para intentar dejar claro que no busca la fama con este movimiento.

Además, la colaboradora ponía el audio de Mario Bosch, una persona que dice ser amigo de Pelopony y que asegura que todo esto lo hace por un afán de fama, algo que ella negó por completo. «Lo hago para estar guapa», ha contestado indignada.

El origen de su nombre artístico

Nacida en Sabadell, su nombre real es Yolanda Gallardo, aunque su apodo artístico lo eligió porque le encantan los ponys y cree que su pelo -tiene una larga melena- es una de sus señas de identidad. En 2010 llegó a tener su oportunidad al llegar a los últimos castings de Gran Hermano, pero se quedó a las puertas de entras en la casa de Guadalix de la Sierra.