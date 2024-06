La Pelopony carga contra ‘Fiesta’ tras no emitirse una actuación que grabó hace cuatro meses

La Pelopony vuelve a estar de actualidad después de convertirse en noticia por sus operaciones estéticas en Turquía el pasado mes de febrero. La artista sigue intentando dar un empujón a su carrera como cantante, por lo que confió en el programa Fiesta para que emitiera una actuación, algo que no ha sucedido y por eso ha explotado contra la directora del espacio de Telecinco.

Fue en febrero cuando su imagen, completamente desfigurada y llorando de dolor tras una larga operación, la hicieron visitar varios programas de televisión. Espacios como TardeAR y Fiesta consiguieron su testimonio una vez regresó a España, pero ahí no acabó su aventura.

Las primera imágenes de la catalana sin las vendas para descubrir el resultado de sus retoques se pudieron ver en MTMAD, el canal dedicado a los creadores de contenido de Mediaset, por lo que su relación con Telecinco es estrecha. Es por eso que una vez recuperada, volvió a la sede de Fuencarral para grabar una actuación de su nuevo single.

Fue el pasado mes de marzo cuando volvió allí para realizar esta actuación esperando que se emitiese, pero los meses han pasado y ya no hay esperanza de que se pueda ver. El cambio de plató realizado por el programa de los fines de semana ha servido para que le confirmen que finalmente no se emitirá nunca esa actuación, algo que no ha sentado bien a La Pelopony tras las ilusiones que se había hecho.

Ha sido este fin de semana cuando la catalana ha decidido contar todo lo sucedido a sus seguidores, cargando duramente contra Eva Espejo, directora del magazine. Incluso ha publicado conversaciones con miembros del equipo y la propia Eva, en las que se le prometió que le avisarían en el momento en el que se emitiese su actuación.

Chamán en un PRE- grabado en @fiestatelecinco que ganas que lo veais algun dia … namas mescriban de produ el dia que saldra os lo escribito ❤️📡📺🩹🥹 pic.twitter.com/ROCtbVDurH — La Pelopony (@lapelopony) March 10, 2024

«Lo que tú has hecho es estafar y jugar con los sueños y jugar con tu palabra, que la gente te hemos creído y nos has estafado», comienza diciendo muy enfadada. «Me has dado tu palabra y no la has cumplido, llevo cuatro meses esperando y no lo has hecho y has cambiado de plató y me has dicho: ‘Yolanda, hemos cambiado de plató y no lo vamos a poner’», ha continuado.

«Eres una hija de la gran p… y espero que le hagan a tu familia lo que tú has hecho conmigo, jugar con mis sueños», ha terminado diciendo muy enfadada por lo sucedido. Según su testimonio, en otras ocasiones ha acudido a otros programas como Supervivientes, a los Deluxe e incluso al propio Fiesta y asegura haber cobrado sin problemas, pero esta vez era algo diferente.

Eva Espejo la Directora de Fiesta de Telecinco es una Estafadora y una Mentirosa ! Que lo sepa todo el mundo lo que me ha hecho ! EVA ESPEJO MENTIROSA !!! pic.twitter.com/Bi51tYOkDy — La Pelopony (@lapelopony) June 22, 2024

¿Por qué es conocida La Pelopony?

Nacida en Sabadell, su nombre real es Yolanda Gallardo, aunque su apodo artístico lo eligió porque le encantan los ponys y cree que su pelo -tiene una larga melena- es una de sus señas de identidad. En 2010 llegó a tener su oportunidad al llegar a los últimos castings de Gran Hermano, pero se quedó a las puertas de entras en la casa de Guadalix de la Sierra.

Fue en 2014 cuando saltó a la fama gracias a Supervivientes, que contó con ella como uno de los nuevos rostros para ser concursante. Pero su relación con Mediaset no acabó ahí, ya que también fue colaboradora de Cazamariposas, espacio que se emitió en Divinity y del que terminaría naciendo Socialité.