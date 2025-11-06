La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 5 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 709 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Ángela ha querido llevar a Curro a la montaña para despedirse y, así, poder llegar a cerrar su relación. Es allí donde ambos tienen un malentendido que pone a prueba su amor. Todo ello mientras que Petra hace todo lo que está en su mano para ganarse la confianza de Cristóbal, pero al final acaba plantando cara al mayordomo, como nunca antes.

Lejos de que todo quede ahí, Adriano ha reaccionado de forma completamente inesperada a la nueva carta de Catalina. Entre otras cuestiones, ha confesado a Martina que no sintió absolutamente nada al leer el escrito, lo que genera un profundo desconcierto. En cuanto a Cristóbal, ha querido preguntar a Lope si él es Madame Cocotte, y el lacayo lo niega de forma rotunda. Es más, ha alegado que alguien le ha robado sus recetas. Pía ha sugerido a María Fernández que hable con el padre de su hijo, pero ella se niega en rotundo a dar ese paso. Todo ello mientras Alonso ha aconsejado al heredero del Marquesado que se deje guiar por su instinto a la hora de decantarse por un candidato u otro para la fabricación de sus motores.

¿Qué sucede en el capítulo 710 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 6 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Enora ha pedido a Toño una pausa en su relación, lo que genera ciertas tensiones laborales que Manuel ejerce de mediador. Finalmente, gracias al entusiasmo de Enora, han decidido contratar a don Luis.

Jacobo se ha solidarizado con Leocadia respecto a las sospechosas cartas de Catalina, por lo que no duda en apoyar sus planes de boda para Beltrán y Ángela. En cuanto a Martina y Jacobo, empiezan a hacer cada vez más evidente su distanciamiento. Lejos de palacio, Ángela y Curro viven su último día juntos, y está repleto de complicidad, pero también de mucho dolor.

En cuanto a Samuel, hace todo lo que está en su mano para tratar de ayudar a María Fernández con su embarazo. A pesar de todo, ella lo rechaza de forma contundente. Pía insiste en que tenga cuidado y, sobre todo, mantenga las apariencias para evitar rumores. Lope sospecha de Vera por la filtración de las recetas, mientras que Leocadia exige el despido de Petra por sus más recientes errores. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.