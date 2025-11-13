Juicio al Fiscal General del Estado, en directo: última hora de los informes finales de García Ortiz en el Supremo

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedará previsiblemente visto para sentencia hoy, jueves 13 de noviembre, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La nueva y última sesión arranca este jueves a las 10:00 horas y, por el momento, no se sabe si la sesión se alargará hasta la tarde.

A lo largo de todo el juicio se esperan las conclusiones finales de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa. Además de Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, hay otras seis acusaciones populares en el proceso, entre ellas, el Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, Hazte Oir, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

¿A qué delitos se enfrenta el fiscal general?

Las penas a las que se expone Álvaro García Ortiz son entre los tres y los seis años de prisión por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos. Además, se expone a estar hasta 12 años de inhabilitación y suspensión como fiscal.