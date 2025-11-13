Koldo fríe chistorras para las peñas en las fiestas de Benidorm a dos semanas de declarar ante el juez

Koldo García fríe chistorras para las peñas en las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm 2025 a dos semanas de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tras el informe de Ángel Víctor Torres sobre la contratación de mascarillas.

«Marchando dos huevitos, una de panceta con chistorra rica, marchando», con esta frase Koldo informa a su gente de que ya está preparando la comida para todos durante la mañana del pasado martes 11 de noviembre.

El que fuera asesor de José Luis Ábalos se levantó esa mañana muy pronto para hacer la compra y ofrecer los alimentos a sus comensales. Koldo ya estaba a las 08:00 de la mañana en la panadería comprando la tradicional coca que se come durante estas fechas señaladas en la localidad alicantina.

Tras ello se puso a los fogones para hacer la carne. Koldo estuvo durante horas en una cocina industrial en la que se encargó personalmente de freír torreznos, pancetas, salchichas blancas, chorizos criollos y chistorras.

Fiel a las fiestas de Benidorm

Koldo ha cocinado todos los años en los que ha disfrutado de las fiestas de Benidorm para los asistentes a las mismas. El ex asesor de Ábalos es aficionado a la cocina e incluso ha ido a clases para mejorar su técnica durante su tiempo libre. Koldo ha cocinado chistorras para sus amigos y las peñas no iban a ser una excepción.

El que fuera asesor de Ábalos disfrutó de las fiestas de Benidorm que comenzaron el pasado viernes 7 de noviembre con la inauguración del alumbrado artístico, del recinto ferial y el desfile animado de las peñas.

Koldo también ha estado en la localidad alicantina durante el fin de semana de las fiestas patronales, en las que se ha celebrado la entrada de las bandas de música, la romería, la chocolatada popular y el gran tributo «We Love 90 & 00», entre otras actividades.

El ex asesor del ministro también estuvo en Benidorm los días siguientes en los que tuvo lugar la mascletà dedicada a la patrona, el gran desfile del humor o el torneo de pilota valenciana. Koldo se disfrazó con una falda, como ya hiciera en años anteriores.

Koldo se perdió el último día de las fiestas, el pasado miércoles 12 de noviembre, en el que se celebró el Gran Desfile de Carrozas, que recorre las principales calles del centro y finaliza con un espectacular castillo de fuegos artificiales en el Parque de Elche.

Koldo compra chistorras

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó en su último informe que, a su parecer, Koldo se refería a los billetes de 500 euros como chistorras en conversaciones con su ex mujer. «A uno le puede parecer gracioso la forma de hablar, pero chistorras son chistorras», asegura Koldo en una conversación con OKDIARIO.

Koldo ha consumido toda su vida estos productos cárnicos debido a su ascendencia navarra. De hecho, él se encargaba de llevar al Ministerio de Transportes y a las Fiestas de Benidorm estas chistorras que compraba en su carnicería de confianza del norte.

Incluso, ha llevado a la radio local Leoradio de Benidorm un paquete de estas chistorras. El periodista Leopoldo Bernabéu le recibió para quedarse con el regalo. «No es una ninguna broma esto, por una interpretación de estas chistorras quieren meter a una persona en la cárcel», le dijo Koldo.

Pide al juez la suspensión

La defensa de Koldo García ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que no le juzgue por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Su abogada alega que no participó en la adquisición ni tuvo relación con Soluciones de Gestión, la empresa situada en el centro de la supuesta trama de corrupción.

García ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal del Supremo para que revoque el auto del magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente. En dicho auto se plantea juzgarle junto al ex ministro José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.

Según su defensa, «mi representado no participó en la decisión de compra ni mantuvo relación contractual alguna con la empresa ofertante», según consta en el escrito de 89 páginas al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El recurso señala que, tal y como recogen «diversas declaraciones», fue el entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, quien trasladó la oferta a Puertos del Estado y asumió la interlocución con Sanidad sobre la idoneidad técnica del material.

La defensa de García solicita además la «nulidad de actuaciones», alegando que se están investigando hechos distintos a los autorizados en el suplicatorio concedido por el Congreso para investigar a Ábalos, aforado como diputado. Consideran que esto vulnera normas procesales esenciales y provoca la indefensión de Koldo.