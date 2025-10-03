Festival de chistorras y chorizos en Ferraz

Ahora que la UCO ha demostrado que José Luis Ábalos y su fiel escudero, Koldo García, se alimentaban a base de chistorras -billetes de 500 euros-, soles -200- y lechugas -100- que sacaban de la cocina del PSOE, cuyo cocinero jefe es Pedro Sánchez (casi todo dinero en efectivo al margen de la contabilidad y que cobraban en sobres del partido), la pregunta es si el presidente del Gobierno conocía de la existencia de estos sobresueldos -dirá que no, obviamente- y si asumirá algún tipo de responsabilidad -que tampoco- por el festín gastronómico de Ferraz. La Guardia Civil tiene claro que las referencias a las «chistorras», los «soles» y las «lechugas» supondrían «un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo».

Dice el PSOE -en un rapto de osadía- que no ha habido financiación ilegal del partido, será porque les parece normal que los secretarios de Organización puedan cocinarse a discreción cualquier plato. Uno de los mensajes de Koldo a su ya ex pareja, Patricia Uriz, es todo un homenaje a la cocina navarra: «Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones», dice el asesor de Ábalos. Y Uriz le responde «¿Pase lo que pase?», a lo que Koldo contesta en afirmativo añadiendo un explícito «2000 txistorras». Y añade: «Si los cálculos los hemos hecho bien no necesito ninguna chistorra más». «Nunca. Eso es 1M», contesta Patricia. En efecto, un millón de euros en chistorras. ¿Alguien se cree que las chistorras socialistas eran para cubrir los gastos de la secretaría de Organización? Si así fuera, habrían muerto del atracón.

El dosier de la UCO revela que tanto José Luis Ábalos como Koldo García cobraron sobres del PSOE con dinero en efectivo. En el apartado «Fondos en efectivo procedentes del PSOE», los agentes de la Guardia Civil señalan que «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo».

Y figura un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe total de 19.638,97 euros, y un cuadro detallando las fechas en las que se liquidaron esos gastos. El análisis de las evidencias digitales ha corroborado que «parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE –en la calle Ferraz–», subrayan los investigadores. Lo dicho: en Ferraz, festival de chistorras y chorizos.