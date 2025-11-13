La Delegación del PSOE en el Parlamento Europeo ha publicado en sus redes sociales un vídeo, el mismo que ilustra esta información, en el que se arroga las ayudas europeas a la DANA por valor de 946 millones de euros. Esas ayudas corresponden, en realidad, a la Comisión Europea y no a los socialistas. Y fueron aprobadas por la citada comisión el pasado 3 de octubre. Se da la circunstancia de que mientras los socialistas se arrogan en Bruselas las ayudas europeas a la DANA, las del Gobierno de Pedro Sánchez para la riada no llegan. En concreto, cuando se ha cumplido ya más de un año de la DANA, el Gobierno sólo ha abonado el 17,7% de los 16.600 millones de euros que Sánchez se comprometió a movilizar ante el Congreso en noviembre de 2024. En concreto, 2.946 millones de euros.

La citada Delegación del PSOE en el Parlamento Europeo tampoco ha tenido en cuenta al grabar el citado vídeo, al que pone rostro Sandra Gómez, que el Gobierno de Sánchez, tras la DANA, pidió sobre la campana a la Comisión Europea la friolera de 4.304 millones de euros del fondo de solidaridad para paliar daños de la riada. Y que la Comisión Europea, de esa cantidad, sólo le concedió un 22%.

Es decir, que esos 946 millones que ahora intenta arrogarse el PSOE en Bruselas como un logro y de los que resta por abonar 846 son, en realidad, apenas un 22% de la cantidad solicitada inicialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez: 4.304 millones de euros.

En la publicación que incluye el citado vídeo en el perfil de X de Socialistas PE (Parlamento Europeo), la formación sostiene que: «Gracias a los socialistas, el Parlamento Europeo ha aprobado casi 1.000 millones de € para reconstruir las zonas afectadas por la DANA». Es decir: una vez más, los socialistas se olvidan de que el organismo que aprobó esa ayuda de 946 millones fue la Comisión Europea y se arrogan la iniciativa a ellos mismos.

Se da la circunstancia de que en declaraciones exclusivas a OKDIARIO, la eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, ha mantenido que: «La activación del fondo de solidaridad de la Unión Europea para transferir esos 946 millones de euros a Valencia no fue por iniciativa de ninguna eurodiputada socialista, sino de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo sólo aprueba dicha transferencia y elabora una resolución».

Isabel Benjumea también ha defendido que: «El que la eurodiputada socialista sea ponente de esa resolución no ha sido por iniciativa propia, sino porque por el sistema de puntos y asignación de informe, esta resolución le tocaba a su grupo político».

Mientras todo esto ocurre en Bruselas, en España el Gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza por una ejecución lentísima de las ayudas. En noviembre de 2024, como se ha dicho, Pedro Sánchez acudió al Congreso de los Diputados. Y se comprometió a movilizar 16.600 millones de euros para la DANA.

De entonces a ahora, la cantidad movilizada por el Gobierno es mínima. Apenas un 17%: 2.946 millones de euros de los 16.000 comprometidos, porque si bien el Gobierno presume de haber movilizado 6.882 millones de euros, más de la mitad de esa cantidad, 3.986 millones, corresponden al Consorcio de Seguros y no son computables al Ejecutivo, sino a los propios asegurados.