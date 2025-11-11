En este restaurante de carretera el jamón ibérico es un auténtico manjar que no vas a olvidar

Este restaurante de carretera tiene en el jamón ibérico un auténtico manjar que no vas a olvidar. Uno de los productos naciones de los que podemos estar más orgullosos, en especial cuando no dudamos en probarlo y disfrutarlo de una manera que quizás nos acabará sorprendiendo. Son tiempos de cambios y de sabores increíbles, pero sin olvidar lo más nuestro. Una tabla de ibéricos de buena calidad es la cena rápida o la comida de tapas más deliciosa que existe.

A la hora de salir de casa es importante la comida. De hecho, somos de los que salimos de casa, mirando la guía de restaurantes para saber dónde parar. Este restaurante estará en primera línea de carretera y en la lista que vas a hacer para visitarlo, en lo más alto. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales en estos días de temporada. Es hora de saber un poco más, qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante. Un buen jamón ibérico es un manjar que no vas a olvidar.

No vas a olvidar este manjar

Buscar un lugar en el que comer bien es lo primero que hacemos al salir de casa en estos días en los que la comida juega un papel importante. Tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden ser las que marcarán estas jornadas en los que todo puede ser posible.

Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de visualizar estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y de estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden llegar a ser esenciales.

Es hora de saber qué comida podemos comer en estas salidas de casa en las que un buen jamón se acabará convirtiendo en la mejor alternativa posible. Un alimento que puede ser el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Una buena manera de que toda la familia disfrute es hacerlo de mano de un jamón de esos que impresionan y que puede acabar siendo el mejor aliado de una comida que seguro que recordaremos. Este tipo de manjar puede acabar siendo la antesala de algo más.

El jamón ibérico es un auténtico manjar en este restaurante de carretera

Tal y como se presenta este restaurante en el blog de la Familia Martínez Bujanda: «El restaurante Casa Lola reúne todos los ingredientes para convertirse en una parada obligada para todos aquellos que se acerquen a conocer el municipio de Rueda. Situada en el kilómetro 172 de la A6, a la altura del municipio de Rueda en Valladolid, Casa Lola lleva más de 20 años dedicada a la hostelería y a la venta de productos gourmet. Muy conocida por sus excelentes embutidos, todos ellos cortados a cuchillo, Casa Lola es el lugar indicado tanto para aquellos viajeros que quieran hacer un alto en el camino, y tomar un aperitivo antes de continuar su viaje, como para los enoturistas que quieran visitar la D.O. Rueda. Su principal especialidad son los embutidos, todos ellos de máxima calidad, destacando el excelente jamón ibérico o el queso curado, aunque también se puede disfrutar degustando el resto de productos que completan la carta, como la tortilla de patata, un caldo, una rica ventresca o el gazpacho para el verano. El trato personal y la amabilidad de Lola, la propietaria del restaurante, nos hace sentir en todo momento como en casa, recibiendo siempre con una sonrisa a su fiel clientela. Todos los productos que se sirven en el bar-restaurante, pueden encontrarse en la tienda con la que cuenta el establecimiento, de unos 150 m2 y equipada con temperatura controlada para garantizar así la calidad de los productos que venden. Mención especial merece su sección de vinos, que se pueden consultar en su tienda on line, como el resto de productos de los que dispone. La selección de vinos incluye excelentes blancos de la zona de Rueda, municipio al que pertenece Casa Lola, como Finca Montepedroso o Marqués de Riscal, además de vinos de otras denominaciones de Origen como Ribera de Duero o Toro. Si visitas Casa Lola y quieres un buen vino puedes preguntar por Bruno, el hijo de la propietaria Lola, todo un experto».

Con esta carta de presentación es imposible no pararse en un lugar lleno de productos nacionales de gran calidad. Este restaurante dispone de tienda, algo que nos servirá para recordar estos sabores lejos de casa con algunas novedades destacadas que pueden ser ejemplares en estos días que tenemos por delante.